TopKa – Bestsellery TaniaKsiazka.pl – czerwiec 2025

Ze względu na koniec roku szkolnego, w zestawieniu królują książki dla dzieci, a całe podium zajmują tytuły z wydawnictwa Świetlik.



Na szczycie czerwcowego podium znalazła się książka "Dobre bajki o tym, że wszystkie emocje są ważne" Małgorzaty Korbiel. To zbiór opowieści, które uczą dzieci, jak radzić sobie z emocjami towarzyszącymi im na co dzień, pokazując, że każda emocja jest ważna i jak sobie z nimi radzić. Drugie miejsce zajęła "Pierwsza encyklopedia dla małych geniuszy” (praca zbiorowa). Ta bogato ilustrowana encyklopedia w przystępnej formie przybliża młodym czytelnikom zagadnienia z przyrody, geografii, biologii, techniki czy kosmosu. Na trzecim miejscu uplasował się tytuł "Jak zdobyć Nagrodę Nobla, czyli opowieści dla młodych geniuszy" Lorny Hendry. To pełna przygód podróż w czasie, która inspiruje do spełniania marzeń i pokazuje, jak ważne są odkrycia naukowe.

TOPKA 10 Książki

“Dobre bajki o tym, że wszystkie emocje są ważne”, Małgorzata Korbiel “Pierwsza encyklopedia dla małych geniuszy”, Praca zbiorowa “Jak zdobyć Nagrodę Nobla, czyli opowieści dla młodych geniuszy”, Lorna Hendry “Afryka Kazika”, Łukasz Wierzbicki “Dobre bajki o tym, że warto wierzyć w siebie, Małgorzata Korbiel “Opowieści o tym, co daje supermoce, Iwona Nowak-Szczepańska “Idę do szkoły. Opowiadania dla dzieci. Klasy 0-3, Małgorzata Białek “Opowieści o tym, co w życiu ważne, Marek Michalak “Najmądrzejsze bajki, czyli opowieści o tym, co w życiu ważne, Katarzyna Kądziela “Teoria „Pozwól im”, Mel Robbins

Kryminał, sensacja, thriller

"Schronisko, które zostało zapomniane. Karkonoska seria kryminalna. Tom 4", Sławek Gortych "Kasprowy. Komisarz Forst. Tom 10", Remigiusz Mróz "Schronisko, które przestało istnieć. Karkonoska seria kryminalna. Tom 1", Sławek Gortych "Krawiec", Vincent Viktor Severski "Ozyrys. Langer. Tom 3", Remigiusz Mróz "Schronisko, które przetrwało. Karkonoska seria kryminalna. Tom 2", Sławek Gortych "Rytuał. Komisarz Jakub Mortka. Tom 7", Wojciech Chmielarz "Rtęć. Paradoks Cnót. Tom 1", P. K. Farion "Schronisko, które spowijał mrok. Karkonoska seria kryminalna. Tom 3", Sławek Gortych "Czarodziej śmierci. Lena. Tom 2", Katarzyna Bonda



Książki obyczajowe

"Swarożyc. Kwiat paproci. Tom 8", Katarzyna Berenika Miszczuk "Kolaborantka", Barbara Wysoczańska "Ocalate serca", Jennifer Hartmann "W otchłani spokoju. VENOM. Tom 3", Aleksandra Kondraciuk "Death's Obsession", Avina St Graves "Potęga dobrych życzeń", Agnieszka Krawczyk "Wojenne siostry", Anna Rybakiewicz "Childish. Teenagers. Tom 1", Aleksandra Negrońska "To zawsze byłeś ty", Ada Tulińska "Król Miasta", Monika Magoska-Suchar

Poradniki

"Zdrowie bez wymówek. Przewodnik po diecie, badaniach i terapii hormonalnej dla kobiet i mężczyzn", Tadeusz Oleszczuk "O menopauzie. Czego ginekolog Ci nie powie", Tadeusz Oleszczuk "O tarczycy. Czego ginekolog ci nie powie", Małgorzata Zielińska "Uspokój swoje hormony. Czego ginekolog ci nie powie. Jak zadbać o swoje zdrowie i znów cieszyć się życiem?", Tadeusz Oleszczuk "Facet jak młody bóg", Tadeusz Oleszczuk "Wróćmy do ziół leczniczych", Andrzej Czesław Klimuszko "Kuracja życia metodą dr Clark", Clark Hulda "Czego ginekolog ci nie powie", Tadeusz Oleszczuk "Genialne jelita. Jak mądrze odżywiać swój "drugi mózg"", Emily Leeming "Leczenie poprzez nerw błędny. Pokonaj lęk, depresję, stres i traumę poprzez regulację układu nerwowego", Amanda Armstrong

Dane najlepiej sprzedających się tytułów w czerwcu 2025 roku pochodzą ze sklepów stacjonarnych i księgarni on-line należących do TaniaKsiazka.pl. Sprawdź pełne zestawienie TopKa TaniaKsiazka.pl.