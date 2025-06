Książki tworzą bohaterów – finał drugiej edycji konkursu „Szkoła Czytelników”

Tegoroczna edycja, odbywająca się pod hasłem „Książki tworzą bohaterów”, po raz kolejny udowodniła, że literatura ma moc inspirowania, łączenia pokoleń i kształtowania wartości.

Organizatorem konkursu jest księgarnia internetowa TaniaKsiazka.pl, która od niemal dwóch dekad z pasją i misją działa na rzecz dostępności książek oraz wspierania czytelnictwa w Polsce. W tym roku do udziału zgłosiło się 150 szkół podstawowych z całej Polski, a nadesłane prace – w formie filmów – zachwycały kreatywnością, wrażliwością i ogromnym zaangażowaniem młodych twórców.

Gala pełna wzruszeń i inspiracji

Właściciel TaniaKsiazka.pl Łukasz Kierus podkreślił podczas gali, że prawdziwymi bohaterami nie są tylko postacie z kart powieści – to uczniowie, którzy z pasją przekładają literaturę na język współczesnych mediów, a także nauczyciele, rodzice i bibliotekarze – wszyscy, którzy budują środowisko sprzyjające czytaniu.



“Ta gala to dla mnie ogromny powód do dumy i wzruszenia. Widzieć, jak młodzi ludzie w całej Polsce sięgają po książki, czerpią z nich siłę, budują wartości i tworzą poruszające prace konkursowe – to coś niezwykłego. To niesamowite, jak potrafiliście przełożyć literaturę na język współczesnych mediów, tworząc filmy, które poruszały, bawiły i skłaniały do refleksji. Jesteście dowodem na to, że czytanie to nie relikt przeszłości, ale żywa, dynamiczna forma ekspresji”.



W podobnym duchu wypowiedziała się Agnieszka Stankiewicz-Kierus, właścicielka Grupy Wydawnictwo Kobiece, która przekazała książki z imprintów Świetlik i Young na nagrody konkursowe:





“Czytanie to nie tylko rozrywka – to klucz do poznawania świata, budowania empatii i refleksji nad tym, co naprawdę ważne. Książki uczą nas wrażliwości, otwierają umysły i inspirują do działania. Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, aby trafiały w ręce młodych ludzi, którzy dopiero odkrywają magię literatury. Jestem absolutnie zachwycona pracami, które napłynęły na konkurs. Pragnę również z całego serca podziękować nauczycielom – to dzięki Państwa zaangażowaniu i pasji, młodzi ludzie rozwijają miłość do czytania i pisania”.

Wsparcie patronów i partnerów

Nie zabrakło także głosów patronów honorowych wydarzenia. Monika Kondratowicz, sekretarz województwa podlaskiego, doceniła kreatywność uczestników:

“ Widziałam mnóstwo tych waszych prac i jestem pod ogromnym wrażeniem waszej kreatywności i tego, że potraficie przełożyć to, co przeczytaliście na obrazy i emocje. Książki są fantastyczne i fantastyczne jest to, że wy, młodzi ludzie chcecie z nich korzystać. Z książek można dowiedzieć się więcej niż z TikToka – więc czytajcie dalej, ale i TikToka nie porzucajcie – ważne, by mieć równowagę”.

Po raz drugi konkurs objął swoim honorowym patronatem Prezydent Miasta Białegostoku. Rafał Rudnicki, wiceprezydent miasta, mówił z uznaniem:

“Jesteście wyjątkowi, bo sięgacie po książki w świecie pełnym szybkich bodźców i ekranów. A to właśnie literatura buduje wyobraźnię, pamięć i daje narzędzia do rozwoju. Zachęcam was do tego, byście jak będziecie już trochę starsi dalej czytali książki, bo to naprawdę jest wyjątkowa przygoda. Dziękuję organizatorom za tę inicjatywę, która jest wzorowym przykładem społecznej odpowiedzialności, co we współczesnym świecie jest niezwykle ważne i inspirujące”.



Nagrodzeni i wyróżnieni – młodzi bohaterowie literatury

W tegorocznej edycji jury nagrodziło 11 zespołów z całej Polski, a podczas gali w Białymstoku nagrody i wyróżnienia otrzymały cztery zespoły z lokalnych szkół:

Grupa CzyToManiacy ze Szkoły Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia zdobyła I miejsce kategorii dzieci (klasy I-IV). Ujęła serca jurorów swoją pełną entuzjazmu, humoru i pasji do czytania pracą.

Grupa Czytelnicy z 4a ze Szkoły Podstawowej nr 38 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku zajęła III miejsce w kategorii klas I–IV, łącząc miłość do literatury z fascynacją dziennikarstwem.

Wyróżnienie Marszałka Województwa Podlaskiego otrzymał zespół Mali Ekolodzy ze Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II – za pokazanie, jak książka może inspirować do zmiany świata na lepsze.

Wyróżnienie Prezydenta Miasta Białegostoku przyznano zespołowi Stronnicy Książek ze Szkoły Podstawowej nr 22 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku, który pokazał, że biblioteka może stać się portalem do magicznego świata wyobraźni.

Zwycięskie szkoły otrzymały bony podarunkowe na zakupy w TaniaKsiazka.pl oraz paczki z książkami, co jest konkretnym wsparciem dla szkolnych bibliotek. Zestawy książek i gadżetów czytelniczych otrzymali też uczniowie i nauczyciele.

Siła współpracy

Tegoroczna edycja konkursu nie odbyłaby się bez wsparcia licznych partnerów i patronów. Głównym partnerem po raz drugi była Fundacja Powszechnego Czytania z programem „Ratownicy Czytelnictwa”. Wśród partnerów wydawniczych znaleźli się: Świetlik i Young (Grupa Wydawnictwo Kobiece), Nasza Księgarnia, Grupa PWN, Demart oraz Copernicus Center Press. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji, Rzecznik Praw Dziecka, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Prezydent Miasta Białegostoku.

Współpracę medialną zapewniły Lubimyczytac.pl oraz portaloswiatowy.pl. Ambasadorskie wsparcie zapewnili: Przemek Staroń – psycholog, nauczyciel i Nauczyciel Roku 2018 oraz Aneta Korycińska – znana jako „Baba od polskiego”, polonistka i redaktorka.

Książki tworzą bohaterów

Konkurs „Szkoła Czytelników” to nie tylko rywalizacja – to przede wszystkim celebracja siły słowa, wyobraźni i edukacji. W świecie szybkich informacji i cyfrowych rozproszeń, takie inicjatywy przypominają, że książki nie tylko tworzą bohaterów literackich – one pomagają kształtować bohaterów codzienności. A ci – jak pokazali młodzi uczestnicy – są wśród nas.

Lista zwycięzców i ich prace są na stronie Szkolaczytelnikow.pl