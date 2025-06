Znamy laureatów konkursu „Szkoła Czytelników 2025”

Literatura w języku dzieci – czyli dlaczego forma wideo to strzał w dziesiątkę



Organizatorzy od początku chcieli pokazać, że literatura może być przygodą, a nie kolejnym szkolnym zadaniem. A skoro dzieci dziś myślą obrazami i spędzają czas na tworzeniu i konsumowaniu treści w mediach społecznościowych, głównie w postaci wideo, również zadanie konkursowe miało taką formę. To nie przypadek – chodziło o to, by czytanie połączyć z nowoczesną formą ekspresji, w której młodzi czują się swobodnie. Dzięki temu książki stały się nie tylko inspiracją, ale też punktem wyjścia do twórczego działania w ich własnym języku. Zgłoszenia nadesłało prawie 150 szkół z całej Polski.





– Kiedy rok temu ogłosiliśmy pierwszą edycję „Szkoły Czytelników”, wiedzieliśmy, że to projekt z potencjałem, ale nie sądziliśmy, że poruszy takie pokłady kreatywności. Tegoroczna odsłona pod hasłem "Książki tworzą bohaterów" tylko nas w tym utwierdziła. To, co otrzymaliśmy od uczniów i nauczycieli, to nie były tylko prace konkursowe – to były prawdziwe historie i emocje przełożone na język współczesnych mediów. Dlatego właśnie wideo było formą nieprzypadkową. Smartfon nie musi być wrogiem książki – może być jej sprzymierzeńcem. Dzięki tym pracom widzimy, że świat cyfrowy i literatura mogą się spotkać i wspólnie inspirować – mówi Łukasz Kierus, właściciel TaniaKsiazka.pl.

Kiedy książka staje się impulsem do działania

W konkursie wzięło udział kilkuset uczniów. Ich prace zaskakiwały pomysłowością, emocjami i świadomością. Pokazały, że książka to nie tylko obowiązek, ale często pierwszy krok do zmiany. W pracach widać też było duże zaangażowanie nauczycieli.

– To, co zrobiły dzieci i ich nauczyciele, pokazuje, jak ogromny potencjał drzemie w edukacji, gdy damy jej przestrzeń do twórczości. Przeglądając zgłoszenia, widzieliśmy nie tylko świetne pomysły i formy, ale przede wszystkim prawdziwe emocje. Wiele zespołów sięgało po książki jako punkt wyjścia do rozmów o empatii, akceptacji, ekologii, przyjaźni czy samotności. To ogromna wartość – dodaje Łukasz Kierus.

Głos nauczycieli: „To konkurs, który naprawdę działa”

Sukces edycji 2025 jest również odzwierciedleniem entuzjazmu samych nauczycieli. Wielu z nich doceniło format konkursu, podkreślając, że dał im on wspaniałą możliwość pokazania, jak cudowną czynnością jest czytanie i obcowanie z książkami. Magdalena Fijak-Stasica, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu (1. miejsce w kategorii “Młodzież”) mówi, że hasło konkursu natchnęło ją do napisania tekstu piosenki.

- Tegoroczny temat "Książki tworzą bohaterów" był dla mnie ogromną inspiracją. Napisałam tekst, który – jak się okazało – przerodził się w całkiem niezłą piosenkę. "Dzisiaj każdy młody człowiek potrzebuje bohatera…” – to jeden z wersów, który oddaje sedno naszej pracy i fakt jak ważne w życiu są dobre wzorce. Chcieliśmy oderwać dzieci od smartfonów i wątpliwych treści, pokazać, że literatura to nie tylko ucieczka od codzienności, ale przede wszystkim źródło siły, wartości i mądrych wyborów. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią Szkoły Czytelników i wziąć udział w konkursie, który nie tylko rozwija kreatywność, ale też daje młodym ludziom siłę do bycia sobą. Gratulujemy wszystkim, którzy podjęli to twórcze wyzwanie.

Laureaci konkursu „Szkoła Czytelników 2025” - “Książki tworzą bohaterów”

Dzieci - Klasy I–IV

SP nr 49 w Białymstoku – „CzyToManiacy”

Społeczna SP nr 2 STO w Tarnowie – „Ekipa z okładki”

SP nr 38 w Białymstoku – „Czytelnicy z 4a”

Młodzież - Klasy V–VIII

SP nr 1 w Żywcu – „Nowa Perspektywa”

SP w Bogutach-Piankach – „Szkolne Newsy”

SP w Rudnej – „Worlds Films”

Wyróżnienia specjalne

Wyróżnienie Marszałka Województwa Podlaskiego – SP nr 45 w Białymstoku, „Mali ekolodzy”

Wyróżnienie Prezydenta Miasta Białegostoku – SP nr 22 w Białymstoku, „Stronnicy Książek”

Dodatkowe wyróżnienia:

SP nr 2 w Ustroniu – „Książkożercy”

SP nr 11 w Tarnowie – „Szkolni bohaterowie”

SP w Nicwałdzie – „Czytomaniacy 2.0”





Zwycięskie filmiki można obejrzeć na stronie konkursu.





Nagrody, które mają znaczenie

Wkrótce laureaci konkursu otrzymają nagrody. Główne - to bony podarunkowe na zakupy do TaniaKsiazka.pl. Oprócz tego zarówno zwycięskie, jak i wyróżnione szkoły otrzymają zestawy książek - do dowolnego wykorzystania (np. jako nagrody w konkursach lub na koniec roku szkolnego albo jako doposażenie szkolnej biblioteki). Uczniowie i nauczyciele otrzymają indywidualne dyplomy, zestawy książek i drobne upominki.

Partnerzy, bez których konkurs nie miałby takiego rozmachu

Konkurs wsparli wydawcy: Grupa Wydawnictwo kobiece (Świetlik i Young), Nasza Księgarnia, PWN, Copernicus Center Press i Demart. Patronat honorowy nad Szkołą Czytelników objęli: Minister Edukacji, Rzecznik Praw Dziecka, Marszałek Województwa Podlaskiego i Prezydent Miasta Białegostoku.

Partnerem konkursu po raz drugi jest Fundacja Powszechnego Czytania z projektem „Ratownicy Czytelnictwa”. Ambasadorami konkursu są: Przemek Staroń – psycholog, nauczyciel i kulturoznawca, Nauczyciel Roku 2018 oraz Aneta Korycińska, znana jako „Baba od polskiego” - popularyzatorka czytelnictwa i edukatorka. Patronami medialnymi inicjatywy są: Lubimyczytac.pl i portaloswiatowy.pl.

„Szkoła Czytelników” to kolejny dowód na to, że wspólne działania na rzecz promocji czytelnictwa przynoszą wymierne efekty. Organizatorzy gratulują wszystkim uczestnikom i laureatom, dziękując za ich pasję i zaangażowanie. TaniaKsiazka.pl niezmiennie będzie wspierać inicjatywy, które budują mosty do wiedzy i wyobraźni, zachęcając do czytania przez całe życie.