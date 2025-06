TopKa – Bestsellery TaniaKsiazka.pl – maj 2025

Na szczycie majowego podium, podobnie jak w kwietniu, uplasowała się Małgorzata Korbiel z dwoma tytułami serii „Dobre bajki”. Na pierwszym miejscu “Dobre bajki o tym, że warto wierzyć w siebie”, a na drugim „Dobre bajki o tym, że wszystkie emocje są ważne”. Na trzecim miejscu znalazła się długo wyczekiwana kontynuacja kultowej serii Remigiusza Mroza – „Kasprowy. Komisarz Forst. Tom 10”. Ta intrygująca fabuła przenosi czytelników w malownicze Tatry, gdzie komisarz Forst staje przed nowymi wyzwaniami, a akcja trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej strony.

Top 10 najlepiej sprzedających się książek w maju 2025 r.:

„Dobre bajki o tym, że warto wierzyć w siebie”, Małgorzata Korbiel „Dobre bajki o tym, że wszystkie emocje są ważne”, Małgorzata Korbiel „Kasprowy. Komisarz Forst. Tom 10”, Remigiusz Mróz „Ilustrowany słownik ortograficzny”, Lucyna Szary „Czerwone krzesło. Magiczne drzewo. Tom 1”, Andrzej Maleszka „Idę do szkoły. Opowiadania dla dzieci. Klasy 0-3”, Małgorzata Białek „Opowieści o tym, co w życiu ważne”, Marek Michalak „Afryka Kazika”, Łukasz Wierzbicki „Najmądrzejsze bajki, czyli opowieści o tym, co w życiu ważne”, Katarzyna Kądziela „Świat należy do ciebie”, Barry Falls

Książki dla dzieci



1. „Dobre bajki o tym, że warto wierzyć w siebie”, Małgorzata Korbiel

2. „Dobre bajki o tym, że wszystkie emocje są ważne”, Małgorzata Korbiel

3. „Ilustrowany słownik ortograficzny”, Lucyna Szary

4. „Czerwone krzesło. Magiczne drzewo. Tom 1”, Andrzej Maleszka

5. „Idę do szkoły. Opowiadania dla dzieci. Klasy 0-3”, Małgorzata Białek

6. „Opowieści o tym, co w życiu ważne”, Marek Michalak

7. „Afryka Kazika”, Łukasz Wierzbicki

8. „Najmądrzejsze bajki, czyli opowieści o tym, co w życiu ważne”, Katarzyna Kądziela

9. „Świat należy do ciebie”, Barry Falls

10. „Pierwsza encyklopedia dla małych geniuszy”, Praca zbiorowa



Kryminał, sensacja, thriller



1. „Kasprowy. Komisarz Forst. Tom 10”, Remigiusz Mróz

2. „Ozyrys. Langer. Tom 3”, Remigiusz Mróz

3. „Rtęć. Paradoks Cnót. Tom 1”, P. K. Farion

4. „Schronisko, które przestało istnieć. Karkonoska seria kryminalna. Tom 1”, Sławek Gortych

5. „Żelazo. Paradoks Cnót. Tom 2”, P. K. Farion

6. „Plagiat”, Paulina Świst

7. „Tlen. Paradoks Cnót. Tom 5”, P. K. Farion

8. „Błękit. Kolory zła. Tom 5”, Małgorzata Oliwia Sobczak

9. „Schronisko, które spowijał mrok. Karkonoska seria kryminalna. Tom 3”, Sławek Gortych

10. „Schronisko, które przetrwało. Karkonoska seria kryminalna. Tom 2”, Sławek Gortych

Poradniki

1. „Zacznij mówić własnym głosem i odbuduj siebie”, Małgorzata Majewska

2. „Zdrowie bez wymówek. Przewodnik po diecie..”, Tadeusz Oleszczuk

3. „Zioła mają moc”, Agnieszka Skowerska

4. „O menopauzie. Czego ginekolog Ci nie powie”, Tadeusz Oleszczuk

5. „O tarczycy. Czego ginekolog ci nie powie”, Małgorzata Zielińska

6. „Facet jak młody bóg”, Tadeusz Oleszczuk

7. „Czego ginekolog ci nie powie”, Tadeusz Oleszczuk

8. „Kuracja życia metodą dr Clark”, Clark Hulda

9. „Uspokój swoje hormony. Czego ginekolog ci nie powie. Jak zadbać o swoje zdrowie i znów cieszyć się życiem?”, Tadeusz Oleszczuk

10. „Szczęście. Jak żyć bez presji i dbać o swój dobrostan”, Niro Feliciano

Dane najlepiej sprzedających się tytułów w maju pochodzą ze sklepów stacjonarnych i księgarni on-line należących do TaniaKsiazka.pl. Sprawdź, co jeszcze czytają klienci i poznaj pełne zestawienia – w zakładce TopKa na stronie TaniaKsiazka.pl.