TaniaKsiazka.pl po raz kolejny wspiera kampanię #TataTeżCzyta

Tegoroczna edycja, organizowanej przez Fundację Powszechnego Czytania i wydawnictwo Tatarak kampanii, przebiega pod hasłem „Czytanie łączy”. Od początku akcja koncentruje się na budowaniu rodzinnych więzi poprzez wspólne czytanie i zachęcaniu mężczyzn do aktywnego uczestnictwa w życiu czytelniczym swoich dzieci. I od początku wspiera ją księgarnia TaniaKsiazka.pl.

"W TaniaKsiazka.pl wierzymy, że książki mogą być kulturalnym uzależnieniem, które warto rozwijać od dziecka, a powiększanie grona polskich czytelników jest jednym z naszych głównych celów. Tegoroczne hasło kampanii 'Czytanie łączy' doskonale oddaje istotę wspólnego czytania. To nie tylko okazja do wspierania rozwoju mowy, poszerzania zasobu słów i umiejętności swobodnego wyrażania myśli. Rozmowy o książkach pozwalają ojcom aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu swoich dzieci, dają szansę na pokazanie własnych zainteresowań i wzmacnianie rodzinnych więzi. Równie istotne jest, by mężczyźni sięgali po książki także dla własnej przyjemności i rozwoju - taki przykład przekazywany najmłodszym staje się inspiracją i inwestycją w ich przyszłość" - mówi Łukasz Kierus - właściciel księgarni TaniaKsiazka.pl.

Dlaczego czytanie z dziećmi jest tak ważne?

Czytanie z dziećmi od najmłodszych lat to nie tylko sposób na rozwijanie wyobraźni i kompetencji językowych, ale także kluczowy element budowania relacji i poczucia bliskości w rodzinie. Regularna lektura wpływa na rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny dziecka, a wspólne czytanie z ojcem czy innym męskim opiekunem daje chłopcom i dziewczynkom pozytywne wzorce i wzmacnia ich motywację do sięgania po książki w przyszłości.

Jak pokazują najnowsze badania Biblioteki Narodowej z 2024 roku, w statystykach czytelnictwa wciąż utrzymuje się znaczna przewaga kobiet. Czytanie deklaruje 47% kobiet i 35% mężczyzn. Różnica ta wynika zarówno z tradycyjnych wzorców wychowania, jak i społecznych ról, które przez lata przypisywały kobietom większą odpowiedzialność za edukację dzieci. Jednak w ostatnich latach obserwujemy pozytywny trend - coraz więcej ojców angażuje się w czytanie z dziećmi, co potwierdzają zarówno dane, jak i sukcesy poprzednich edycji kampanii.

Broszura „Supermoc książek: TataTeżCzyta” – praktyczne wsparcie dla rodziców

Jednym z ważnych narzędzi kampanii jest bezpłatna broszura „Supermoc książek: TataTeżCzyta”, dostępna zarówno w wersji drukowanej, jak i online, m.in. na stronie TaniaKsiazka.pl. Publikacja zawiera rekomendacje książek podzielone na kategorie wiekowe oraz praktyczne porady, jak i dlaczego warto czytać z dziećmi na różnych etapach rozwoju. Broszura ma za zadanie nie tylko inspirować, ale także ułatwiać rodzicom, zwłaszcza ojcom, codzienne sięganie po lekturę razem z dziećmi.

Rekordowa liczba wydawnictw i szerokie wsparcie

W 2025 roku do akcji TataTeżCzyta dołączyło aż 50 wydawnictw - to wyraźny wzrost w porównaniu do poprzednich edycji, co świadczy o rosnącym znaczeniu i skuteczności kampanii. Każde wydawnictwo rekomenduje jedną książkę oznaczoną logo akcji, a wszystkie tytuły są dostępne w ofercie TaniaKsiazka.pl. W działania włączają się także biblioteki, szkoły, przedszkola czy centra kultury, co pozwala dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Ambasadorzy kampanii 2025

Kampania #TataTeżCzyta 2025 gromadzi wyjątkowe grono ambasadorów, których różnorodne doświadczenia i zaangażowanie przekładają się na szeroki zasięg i autentyczność przekazu. Wśród ambasadorów znaleźli się znani ojcowie, mamy oraz osoby publiczne reprezentujące różne środowiska: aktorzy, sportowcy, dziennikarze, twórcy internetowi, a także eksperci w dziedzinie wychowania i psychologii. W tym roku do grona dołączyli również sportowcy – kierowca rajdowy Rafał Sonik, zawodnicy drużyn Trefl Gdańsk i Trefl Sopot – pokazując, że czytanie z dziećmi jest wartościowe niezależnie od profesji czy codziennych obowiązków. Tak szeroka reprezentacja ambasadorów pozwala dotrzeć z przekazem kampanii do różnych grup społecznych, wzmacniając jej skuteczność i inspirując kolejne rodziny do wspólnego sięgania po książki.

Zaangażowanie TaniaKsiazka.pl w promocję czytelnictwa

TaniaKsiazka.pl od lat konsekwentnie realizuje misję poszerzania grona polskich czytelników. Księgarnia nie tylko oferuje szeroki wybór literatury dziecięcej, ale także regularnie organizuje i wspiera akcje czytelnicze, konkursy w szkołach oraz inicjatywy społeczne. W ramach kampanii TataTeżCzyta 2025 na stronie księgarni dostępne są wszystkie polecane w akcji książki oraz materiały edukacyjne.