Etap zgłoszeń do „Szkoły Czytelników” zakończony!

150 zgłoszeń z całej Polski

Tegoroczna edycja konkursu organizowanego przez białostocką księgarnię internetową TaniaKsiazka.pl, odbywała się pod hasłem „Książki tworzą bohaterów”. Wpłynęło 150 zgłoszeń ze szkół podstawowych z całej Polski, najwięcej - z południa kraju, zwłaszcza z województwa śląskiego. W konkursowe szranki stanęło ponad 40 zespołów z klas I–IV oraz prawie 100 zespołów z klas V–VIII.



"Cieszy nas liczba zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu 'Szkoła Czytelników'. Dla nas, jako organizatorów, tak liczny odzew to potwierdzenie, że warto inwestować w projekty promujące czytelnictwo i że tego typu inicjatywy są potrzebne" - mówi Łukasz Kierus, właściciel TaniaKsiazka.pl

Wsparcie i partnerstwo na rzecz czytelnictwa

Honorowy patronat nad konkursem objęli Minister Edukacji, Rzecznik Praw Dziecka, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Prezydent Miasta Białegostoku. Konkurs wspiera również Fundacja Powszechnego Czytania z projektem „Ratownicy Czytelnictwa”. W gronie partnerów są także wydawnictwa: Świetlik, Young, Nasza Księgarnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Copernicus Center Press i Demart.

Na uczestników konkursu czekają nagrody wartości przekraczającej 50 tysięcy złotych. W puli znajdują się bony zakupowe do TaniaKsiazka.pl, zestawy książek dla szkół oraz upominki dla uczniów i nauczycieli. Dodatkowo zostaną przyznane specjalne wyróżnienia, w tym „Wyróżnienie Prezydenta Miasta Białegostoku” i „Wyróżnienie Marszałka Województwa Podlaskiego”.

Jury konkursu przystępuje do pracy

Teraz nadesłane prace będą oceniane przez jury konkursowe.



„Ocenianie prac w konkursie 'Szkoła Czytelników' to fascynujące, choć czasochłonne zadanie. Każdy filmik trwa średnio 2 minuty, a przy 150 zgłoszeniach daje nam to łącznie około 300 minut, czyli 5 godzin ciągłego oglądania! To wyzwanie, ale jednocześnie ogromna przyjemność. Odkrywanie wizji młodych ludzi, ich kreatywności i interpretacji hasła konkursowego to niezwykle inspirujące doświadczenie. Dzięki tym filmom możemy zobaczyć, jak młodzi ludzie rozumieją literaturę, jakie wartości są dla nich ważne i jak postrzegają otaczający ich świat. To daje nam ogromną satysfakcję i motywację do dalszej pracy na rzecz promocji czytelnictwa” - podkreśla Łukasz Kierus.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 czerwca 2025 roku.