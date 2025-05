TopKa – Bestsellery TaniaKsiazka.pl – kwiecień 2025

Wśród nich królują mądre opowieści dla najmłodszych, poruszające rozważania o życiowych trudnościach oraz znane i lubiane literackie światy.

Na szczycie kwietniowego podium znalazły się dwa tytuły serii “Dobre bajki” Małgorzaty Korbiel. Na pierwszym miejscu - „Dobre bajki o tym, że wszystkie emocje są ważne”, która pomaga dzieciom w zrozumieniu i akceptacji ich uczuć. Na drugim - „Dobre bajki o tym, że warto wierzyć w siebie”, która uczy najmłodszych wiary we własne możliwości. Trzecie miejsce należy do Ewy Woydyłło za jej mądrą i wspierającą książkę „Zakręty życia. Rozmowy o miłości, depresji, nałogach i odnajdywaniu siebie”. To zbiór refleksji, które pomagają odnaleźć drogę w trudnych momentach życia.

Top 10 najlepiej sprzedających się książek w kwietniu 2025 r.:

„Dobre bajki o tym, że wszystkie emocje są ważne”, Małgorzata Korbiel „Dobre bajki o tym, że warto wierzyć w siebie”, Małgorzata Korbiel „Zakręty życia. Rozmowy o miłości, depresji, nałogach i odnajdywaniu siebie”, Ewa Woydyłło „Kicia Kocia idzie na urodziny”, Anita Głowińska „Wschód słońca w dniu dożynek. Igrzyska śmierci. Tom 5”, Suzanne Collins „Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty”, James Clear „Childish. Teenagers. Tom 1”, Aleksandra Negrońska „Odwaga bycia nielubianym. Japoński fenomen, który pokazuje jak być wolnym i odmienić własne życie”, Ichiro Kishimi „Idealne jajko. Pingwinek i Szczeniak”, Hazel Gardner „Chłopki. Opowieść o naszych babkach”, Joanna Kuciel-Frydryszak

Literatura piękna:

„Null”, Szczepan Twardoch „Rok 1984”, George Orwell „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, Olga Tokarczuk „Światłoczułość”, Jakub Jarno „Intermezzo”, Sally Rooney „Obcy”, Albert Camus „Człowiek który bał się żyć”, Miguel Angel Montero „Folwark zwierzęcy”, George Orwell „Żądło”, Murray Paul „Bibliotekarka z Saint-Malo”, Mario Escobar

Kryminał, thriller, horror:

„Ozyrys. Langer. Tom 3”, Remigiusz Mróz „Błękit. Kolory zła. Tom 5”, Małgorzata Oliwia Sobczak „Schronisko, które przestało istnieć. Karkonoska seria kryminalna. Tom 1”, Sławek Gortych „Rtęć. Paradoks Cnót. Tom 1”, P. K. Farion „Schronisko, które spowijał mrok. Karkonoska seria kryminalna. Tom 3”, Sławek Gortych „Schronisko, które przetrwało. Karkonoska seria kryminalna. Tom 2”, Sławek Gortych „Żelazo. Paradoks Cnót. Tom 2”, P. K. Farion „Kasprowy. Komisarz Forst. Tom 10”, Remigiusz Mróz „Plagiat”, Paulina Świst „Tlen. Paradoks Cnót. Tom 5”, P. K. Farion

Dla dzieci:

„Dobre bajki o tym, że wszystkie emocje są ważne”, Małgorzata Korbiel „Dobre bajki o tym, że warto wierzyć w siebie”, Małgorzata Korbiel „Kicia Kocia idzie na urodziny”, Anita Głowińska „Idealne jajko. Pingwinek i Szczeniak”, Hazel Gardner „Bubu uczy się mówić. A kuku! Interaktywna książeczka do stymulacji mowy dziecka od 6. miesiąca do 3. roku życia”, Anna M. Buszkiewicz „Piaskowy Wilk”, Åsa Lind „Karolcia ”, Maria Kruger „Wielbłąd, który marudził”, Rachel Bright „Dobre bajki o tym, że najważniejsza jest miłość”, Małgorzata Korbiel „Każdy może być święty, czyli nawet łobuzy idą do nieba”, Justyna Bednarek

Dane najlepiej sprzedających się tytułów w marcu pochodzą ze sklepów stacjonarnych i księgarni on-line należących do TaniaKsiazka.pl. Sprawdź, co jeszcze czytają klienci i poznaj pełne zestawienia – w zakładce TopKa na stronie TaniaKsiazka.pl.