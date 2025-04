„Szkoła Czytelników” – TaniaKsiazka.pl rozpoczyna II edycję konkursu promującego czytelnictwo

2 kwietnia 2025 r., w Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci, księgarnia internetowa TaniaKsiazka.pl zainaugurowała drugą edycję konkursu „Szkoła Czytelników”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Książki tworzą bohaterów” i skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z całej Polski.

Konkurs z misją i przesłaniem

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie krótkiego filmu, interpretującego przewodnie hasło. Zadanie trzeba wykonać w grupie od 2 do 5 uczniów pod opieką nauczyciela. Organizatorzy podkreślają, że liczy się autentyczność, pomysłowość i osobista perspektywa. Konkurs podzielony został na dwie kategorie wiekowe - klasy I-IV oraz V-VIII.



Tegoroczne hasło „Książki tworzą bohaterów” przypomina, że to właśnie literatura buduje nie tylko fikcyjne postaci, ale też kształtuje empatię, wrażliwość i wyobraźnię młodych ludzi.

„Kiedy rok temu ogłaszaliśmy pierwszą edycję konkursu, wiedzieliśmy, że chcemy stworzyć coś wyjątkowego - inicjatywę, która realnie zachęci dzieci i młodzież do sięgania po książki. Dla naszej księgarni wspieranie czytelnictwa to nie tylko misja, ale fundament działalności. Hasło tegorocznej edycji - ‘Książki tworzą bohaterów’ - doskonale oddaje nasze przekonanie, że to literatura inspiruje do odwagi, empatii i działania. Chcemy, aby każde dziecko miało szansę na odkrycie w sobie siły, jaką daje książka" - mówi Łukasz Kierus, właściciel TaniaKsiazka.pl.

Wsparcie lokalne i instytucjonalne

Honorowy patronat nad konkursem objęli Minister Edukacji, Rzecznik Praw Dziecka, Marszałek Województwa Podlaskiego i - po raz drugi - prezydent Miasta Białegostoku.



„Obecność miasta Białystok w tym projekcie nie jest przypadkowa. Zależy nam na wspieraniu czytelnictwa, zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców. Książki rozwijają wyobraźnię o wiele skuteczniej niż media społecznościowe - budują wrażliwość i świadomość. Tym bardziej cieszy fakt, że za konkursem stoi lokalna marka TaniaKsiazka.pl. W czasach, gdy rynek książki jest wymagający, warto wspierać takich przedsiębiorców, którzy z własnych środków inwestują w inicjatywy edukacyjne” - powiedział Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.

Branża wydawnicza mówi jednym głosem

Partnerem konkursu po raz drugi jest Fundacja Powszechnego Czytania z projektem „Ratownicy Czytelnictwa”. Ambasadorami konkursu zostali: Przemek Staroń – psycholog, nauczyciel i kulturoznawca, Nauczyciel Roku 2018 oraz Aneta Korycińska, znana jako „Baba od polskiego” - popularyzatorka czytelnictwa i edukatorka. Do grona partnerów konkursu dołączyły wydawnictwa: Świetlik i Young z Grupy Wydawnictwo Kobiece, Nasza Księgarnia, Dom Wydawniczy PWN, Demart oraz Copernicus Center Press. Ich wsparcie podkreśla znaczenie tego typu inicjatyw dla całej branży wydawniczej.

“Dzieci potrzebują książek, które uczą, inspirują i pomagają lepiej zrozumieć świat - dlatego wspieranie czytelnictwa to dla nas nie tylko pasja, ale i odpowiedzialność społeczna. Konkurs ‘Szkoła Czytelników’ to realna szansa, aby każde dziecko - niezależnie od miejsca zamieszkania - miało dostęp do literatury i możliwości, jakie ona otwiera. Dziękujemy księgarni TaniaKsiazka.pl za zaproszenie do tej wspaniałej inicjatywy - mówi Anna Mujta z Wydawnictwa Świetlik.

Nagrody i zgłoszenia



Na uczestników konkursu czeka pula nagród przekraczająca 50 tysięcy złotych - w tym bony zakupowe do TaniaKsiazka.pl i zestawy książek dla szkół oraz indywidualne upominki dla uczniów i nauczycieli. Dodatkowo przyznane zostaną wyróżnienia, w tym: „Wyróżnienie Prezydenta Miasta Białegostoku” dla najbardziej kreatywnej pracy z lokalnej szkoły oraz „Wyróżnienie Marszałka Województwa Podlaskiego” dla najlepszego zespołu z regionu.

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać w terminie od 2 do 30 kwietnia 2025 roku za pomocą formularza dostępnego na stronie www.szkolaczytelnikow.pl. Wyniki zostaną ogłoszone 10 czerwca.

Organizatorzy mają nadzieję, że „Szkoła Czytelników” stanie się stałym punktem na mapie inicjatyw edukacyjno-literackich w Polsce, angażując dzieci, nauczycieli i całe społeczności szkolne we wspólne budowanie kultury czytania.