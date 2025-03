TopKa – Bestsellery TaniaKsiazka.pl – luty 2025

Pojawiło się w nim wiele nowości, ale także tytuły, które od dłuższego czasu utrzymują się wśród najlepiej sprzedających się pozycji. Wśród nich znalazła się epicka kontynuacja popularnej serii fantasy, wartościowe książki rozwojowe oraz lektury dla najmłodszych.

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się Rebecca Yarros z tytułem “Onyx Storm. Onyksowa burza. Empireum. Tom 3”. Trzecia część bestsellerowej serii Empireum to pełna emocji i napięcia historia Violet Sorrengail, która po miesiącach szkolenia w Uczelni Wojskowej Basgiath musi stawić czoła realnym zagrożeniom.



Na drugim miejscu TopKa uplasowały się “Zakręty życia. Rozmowy o miłości, depresji, nałogach i odnajdywaniu siebie” – Ewy Woydyłło. To inspirująca lektura dla tych, którzy poszukują wskazówek dotyczących emocji, relacji i życia w zgodzie ze sobą.



Trzecie miejsce należy do literatury dziecięcej, czyli kolejnej części serii Małgorzaty Korbiel “Dobre bajki o tym, że wszystkie emocje są ważne”. Książeczki pełne są ciepłych i wartościowych opowiadań dla najmłodszych, które pomagają dzieciom rozpoznawać i radzić sobie z emocjami. To książka, która nie tylko bawi, ale także rozwija i edukuje, sprawiając, że najmłodsi lepiej rozumieją siebie i otaczający ich świat.





Top 10 najlepiej sprzedających się książek w lutym 2025 r.:

"Onyx Storm. Onyksowa burza. Empireum. Tom 3", Rebecca Yarros "Zakręty życia. Rozmowy o miłości, depresji, nałogach i odnajdywaniu siebie", Ewa Woydyłło "Dobre bajki o tym, że wszystkie emocje są ważne", Małgorzata Korbiel "Odwaga bycia nielubianym. Japoński fenomen, który pokazuje jak być wolnym i odmienić własne życie", Ichiro Kishimi "Rtęć. Paradoks Cnót. Tom 1", P. K. Farion "Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty", James Clear "Bubu uczy się mówić. A kuku!", Anna M. Buszkiewicz "Glukozowa rewolucja", Jessie Inchauspé "Bezkarny", Remigiusz Mróz "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych). Tom 1", Justyna Bednarek





Książki dla dzieci



"Dobre bajki o tym, że wszystkie emocje są ważne", Małgorzata Korbiel "Bubu uczy się mówić. A kuku!", Anna M. Buszkiewicz "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych). Tom 1", Justyna Bednarek "Piaskowy Wilk", Åsa Lind "Mój pierwszy elementarz. Czytamy metodą sylabową", Alicja Karczmarska-Strzebońska "Wielka podróż małego Mila", Norton Juster "Afryka Kazika", Łukasz Wierzbicki "Mania dziewczyna inna niż wszystkie", Julita Grodek "Moje pierwsze bajeczki. Sroczka kaszkę warzyła i inne rymowanki", Praca zbiorowa "Dobre bajki o tym, że najważniejsza jest miłość", Małgorzata Korbiel

Fantastyka



"Onyx Storm. Onyksowa burza. Empireum. Tom 3", Rebecca Yarros "Rozdroże kruków. Wiedźmin. Tom 9", Andrzej Sapkowski "Iron Flame. Żelazny płomień. Empireum. Tom 2", Rebecca Yarros "Fourth Wing. Czwarte Skrzydło. Empireum. Tom 1", Rebecca Yarros "Ostatnie życzenie. Wiedźmin. Tom 1", Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia. Wiedźmin. Tom 2", Andrzej Sapkowski "Krew elfów. Wiedźmin. Tom 3", Andrzej Sapkowski "Chrzest ognia. Wiedźmin. Tom 5", Andrzej Sapkowski "Czas pogardy. Wiedźmin. Tom 4", Andrzej Sapkowski "Pani Jeziora. Wiedźmin. Tom 7", Andrzej Sapkowski

Literatura piękna



"Światłoczułość", Jakub Jarno "Kobieta w białym kimonie", Ana Johns "Rok 1984", George Orwell "Null", Szczepan Twardoch "Obcy", Albert Camus "Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców", Jul Łyskawa "Folwark zwierzęcy", George Orwell "Nowy wspaniały świat", Aldous Huxley "Dżuma", Albert Camus "Nocami krzyczą sarny", Katarzyna Zyskowska

Dane najlepiej sprzedających się tytułów w styczniu pochodzą ze sklepów stacjonarnych i księgarni on-line należących do TaniaKsiazka.pl. Sprawdź pełne zestawienie TopKa TaniaKsiazka.pl.