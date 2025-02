TopKa - Bestsellery księgarni TaniaKsiazka.pl - styczeń 2025

Na pierwszym miejscu TopKa w styczniu 2025 r. znalazła się książka „Zakręty życia. Rozmowy o miłości, depresji, nałogach i odnajdywaniu siebie” Ewy Woydyłło. Ta wyjątkowa publikacja w przystępny sposób przedstawia najczęstsze wyzwania współczesnego człowieka – od traumy dzieciństwa po walkę z depresją i nałogami. Autorka, będąca doświadczoną terapeutką, oferuje praktyczne wskazówki i inspirujące historie, które pomagają na nowo spojrzeć na siebie i innych.

Na drugim miejscu uplasowała się bestsellerowa książka „Nic mnie nie złamie” Davida Gogginsa, autobiograficzna opowieść pełna wyzwań, pasji i wytrwałości. Goggins, amerykański żołnierz i ultramaratończyk, dzieli się historią swojego życia, pokazując, że każdy z nas ma w sobie niewykorzystane zasoby siły i determinacji. To książka motywująca do przekraczania własnych granic i podejmowania najtrudniejszych wyzwań.

Trzecie miejsce zdobyła książka „Atomowe nawyki” Jamesa Cleara, która krok po kroku przedstawia, jak małe zmiany mogą prowadzić do wielkich rezultatów. Clear wyjaśnia, w jaki sposób identyfikować szkodliwe nawyki i zastępować je pozytywnymi, wykorzystując naukowe podejście do kształtowania codziennych przyzwyczajeń. To pozycja, która nie tylko inspiruje, ale również dostarcza praktycznych narzędzi do zmiany życia.

Top 10 najlepiej sprzedających się książek w styczniu 2025 r.:





„Zakręty życia. Rozmowy o miłości, depresji, nałogach i odnajdywaniu siebie” – Ewa Woydyłło „Nic mnie nie złamie. Zapanuj nad swoim umysłem i pokonaj przeciwności losu” – David Goggins „Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty” – James Clear „Rtęć. Paradoks Cnót. Tom 1” – P.K. Farion „Chłopki. Opowieść o naszych babkach” – Joanna Kuciel-Frydryszak „Schronisko, które przestało istnieć. Karkonoska seria kryminalna. Tom 1” – Sławek Gortych „Odwaga bycia nielubianym. Japoński fenomen, który pokazuje, jak być wolnym i odmienić własne życie” – Ichiro Kishimi „Glukozowa rewolucja” – Jessie Inchauspé „Schronisko, które przetrwało. Karkonoska seria kryminalna. Tom 2” – Sławek Gortych „Schronisko, które spowijał mrok. Karkonoska seria kryminalna. Tom 3” – Sławek Gortych

Książki dla dzieci:





„Bubu uczy się mówić. A kuku!” – Anna M. Buszkiewicz „Mania dziewczyna inna niż wszystkie” – Julita Grodek „Zaczarowana zagroda” – Alina Centkiewicz „Pucio poznaje kolory i dźwięki” – Marta Galewska-Kustra „Pucio uczy się mówić. Zabawy dźwiękonaśladowcze dla najmłodszych” – Marta Galewska-Kustra „Mój pierwszy elementarz. Czytamy metodą sylabową” – Alicja Karczmarska-Strzebońska „Piaskowy Wilk” – Åsa Lind „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” – Justyna Bednarek „Przytul się, maluszku” – Marcin Brykczyński „Dobre bajki o tym, że wszystkie emocje są ważne” – Małgorzata Korbiel

Kryminał, sensacja, thriller:

„Schronisko, które przestało istnieć. Karkonoska seria kryminalna. Tom 1” – Sławek Gortych „Schronisko, które przetrwało. Karkonoska seria kryminalna. Tom 2” – Sławek Gortych „Schronisko, które spowijał mrok. Karkonoska seria kryminalna. Tom 3” – Sławek Gortych „Wróżda” – Agata Kunderman „Czerwień. Kolory zła. Tom 1” – Małgorzata Oliwia Sobczak „Dziennik pokojówki” – Loreth Anne White „Padlina” – Adam Dzierżek „Ręce Boga” – Maciej Torebko „Okaleczone” – Anna Kaczanowska „Bezkarny” – Remigiusz Mróz

Poradniki:

„O menopauzie. Czego ginekolog Ci nie powie” – Tadeusz Oleszczuk „Kuracja życia metodą dr Clark” – Clark Hulda „100 zagadek kryminalnych do rozwikłania przy użyciu logiki...” – G.T. Karber „Uspokój swoje hormony” – Tadeusz Oleszczuk „Magia kuchenna” – Laurel Woodward „Czego ginekolog ci nie powie” – Tadeusz Oleszczuk „100 zagadek kryminalnych. Murdle. Tom 2” – G.T. Karber „Żyć dłużej. Nauka o długim życiu w zdrowiu” – Peter Attia „Kosmetyki naturalne DIY” – Jovita Vysniauskiene „Błękit metylenowy” – Mark Sloan

Dane najlepiej sprzedających się tytułów w styczniu pochodzą ze sklepów stacjonarnych i księgarni on-line należących do TaniaKsiazka.pl. Sprawdź pełne zestawienie TopKa TaniaKsiazka.pl.