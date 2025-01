TaniaKsiazka.pl wspiera WOŚP: wyjątkowe aukcje na 33. Finał!

Z okazji 33. Finału, którego celem jest wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej, księgarnia wystawiła na licytację unikalne zestawy pełne gadżetów i książek. Całość wylicytowanych środków trafi na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, ratującego życie najmłodszych pacjentów.

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to fenomen, który jednoczy ludzi na rzecz wspólnego dobra. Nasz kolejny udział w akcji jest wyrazem wsparcia dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Wierzymy, że każda złotówka zebrana podczas aukcji może realnie zmienić życie dzieci walczących z chorobami. Chcemy nie tylko dzielić się tym, co mamy, ale też inspirować innych do zaangażowania w działania charytatywne. Wspólne pomaganie pokazuje, że razem możemy zdziałać wielkie rzeczy, a każda, nawet najmniejsza cegiełka, ma ogromne znaczenie” – mówi Łukasz Kierus, prezes TaniaKsiazka.pl.

Białostocka księgarnia TaniaKsiazka.pl przygotowała dwie aukcje. Znajdziemy w nich “Rozgrzewający pakiet od TaniaKsiazka.pl” oraz „Zestaw dla młodych czytelników”. Oba zostały przygotowane z myślą o miłośnikach książek, a jednocześnie fanach księgarni. W skład zestawów wchodzą TanioKsiążkowe gadżety, dostępne w regularnej sprzedaży: pachnące świece, zestaw naklejek, kubek, czarna herbata „Dobry Klasyk”, pakiety trzech autorskich zimowych zakładek oraz bawełniane torby. W obu pakietach są też książki.



Dodatkowo w każdym zestawie znajdują się unikatowe gadżety, które najbardziej ucieszą fanów białostockiej księgarni. To przede wszystkim 33 archiwalne zakładki do książek.

“Nasze zakładki są dostępne tylko dla klientów, są dodawane jako gratis do zamówień. Nie można zdobyć ich w żadnym innym miejscu. Każda z zakładek jest inna, ma swój własny charakter i styl. Wszystkie projektujemy wewnętrznie, wypuszczając nowe serie kilka razy w roku. Dzięki tej aukcji nasi fani mają niepowtarzalną okazję zdobycia dużej puli historycznych wydań kultowych zakładek, niektóre to wydania nawet sprzed sześciu lat. A do tego dorzucamy firmowe gadżety: długopisy, zawieszki do walizek dla moli książkowych, miętówki czy notesy” - dodaje Łukasz Kierus.



Aukcje TaniaKsiazka.pl dostępne są na platformie Allegro w dedykowanej zakładce WOŚP:

Rozgrzewający pakiet od TaniaKsiazka.pl

Zestaw dla młodych czytelników od TaniaKsiazka.pl



TaniaKsiazka.pl zaprasza wszystkich czytelników i sympatyków do wspólnego wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



W 2024 roku dzięki aukcjom przygotowanym przez zespół księgarni TaniaKsiazka.pl na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wpłynęła kwota ponad 20 tysięcy zł.