Spółka Glosel wyróżniona „Nagrodą Specjalną Redakcji Kuriera Porannego”

Białostocka firma otrzymała Nagrodę Specjalną Złotej Setki Podlaskiego 2023 przyznaną przez redakcję Kuriera Porannego “za nieustanny rozwój oraz działania charytatywne, sponsoring sportowy i dbałość o środowisko”.



Glosel to firma specjalizująca się głównie w obszarach sprzedaży książek oraz produktów FMCG w internecie. Najbardziej rozpoznawalną marką prowadzoną przez spółkę Glosel jest księgarnia internetowa TaniaKsiazka.pl, która na rynku istnieje 18 lat i jest jednym z liderów branży w Polsce. Od 2018 roku spółka jest też właścicielem sklepu internetowego Bee.pl, który oferuje klientom produkty kategorii FMCG skierowane do nowoczesnych rodzin. Gloselem zarządzają Łukasz Kierus i Agnieszka Stankiewicz-Kierus.



"Jest nam niezmiernie miło i ogromnie cieszymy się z otrzymania Nagrody Specjalnej Złotej Setki Podlaskiego 2023. To wyróżnienie jest dla nas dowodem na to, że działania, które podejmujemy – zarówno w obszarze rozwoju firmy, jak i wsparcia lokalnej społeczności – są dostrzegane i doceniane. Serdeczne podziękowania kieruję do redakcji Kuriera Porannego za uznanie naszych wysiłków. Wielkie wyrazy wdzięczności należą się również całemu zespołowi Glosela, który codziennie wkłada serce w naszą wspólną pracę. Ta nagroda motywuje nas do dalszego działania – zarówno w sferze biznesowej, jak i w realizacji inicjatyw charytatywnych, sportowych oraz proekologicznych" - mówi Łukasz Kierus, prezes zarządu Glosela.





Glosel od lat działa charytatywnie, m.in. wspierając podlaskie fundacje. Do tej pory na rzecz Fundacji “Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci spółka przekazała ponad pół mln zł.

“Pomaganie dzieciom, zwłaszcza tym cierpiącym na nieuleczalne choroby, jest dla nas naturalnym działaniem biznesowym. Wierzymy, że jeśli tylko mamy możliwość - powinniśmy wspierać innych - i cieszymy się, że wciąż możemy to robić. Szczególną wartością jest dla nas pomoc lokalnej społeczności z województwa podlaskiego. Cieszy nas, że od jedenastu lat możemy wspierać Fundację "Pomóż Im" nie tylko finansowo, ale także aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych dla jej podopiecznych, takich jak aukcje i licytacje charytatywne” - zaznacza Agnieszka Stankiewicz-Kierus.



Glosel tworzy także biblioteczki w szpitalach, głównie w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, w którym sukcesywnie wypełnia książkami regały na kolejnych oddziałach. Wspiera także inicjatywy czytelnicze, prowadzone przez różne instytucje, ale też organizuje własne ogólnopolskie akcje wspierające czytelnictwo. Spółka od lat angażuje się też w finały WOŚP wystawiając ciekawe aukcje związane z literaturą.



Również partnerstwo z Fundacją Białystok Biega ma duże znaczenie dla właścicieli Glosela.





“Wydarzenia, które organizuje fundacja przyciągają uczestników z całej Polski i zagranicy. Dla nas największa wartością jest to, że bierze w nich udział duże grono mieszkańców Białegostoku i okolic – w tym naszych pracowników. Ta inicjatywa promuje zdrowy styl życia, wspiera rozwój miasta oraz integruje lokalną społeczność. Wspieramy Fundację na wiele sposobów: poprzez sponsoring, udział w biegach, a także promowanie wydarzeń sportowych wśród naszych pracowników i klientów. Z dumą od sześciu lat jesteśmy częścią tej inicjatywy – biegamy ulicami Białegostoku, wspieramy Fundację oraz uczestników na trasie” - mówi Łukasz Kierus.



Jednym z filarów filozofii Glosela jest też dbanie o środowisko naturalne. W 2020 roku spółka zrezygnowała niemal całkowicie z plastikowych wypełnień w paczkach, wprowadzając ekologiczne rozwiązania. Glosel przy wsparciu specjalisty pszczelarza prowadzi także niewielką pasiekę, w której mieszka około 50 tysięcy pszczół. Pozyskany miód trafia m.in. na cele charytatywne.



Glosel jest jednym z największych i najprężniej rozwijających się biznesów e-commerce w północno-wschodniej Polsce. Zatrudnia (poza sezonem) około 300 osób, z czego 85% stanowią mieszkańcy woj. podlaskiego. Centrum logistyczne wysyła miesięcznie średnio 250 tys. przesyłek.





Łukasz Kierus odbiera "Nagrodę Specjalną Redakcji Kuriera Porannego", fot. Kurier Poranny/Wojciech Wojtkielewicz