TopKa - bestsellery księgarni TaniaKsiazka.pl - październik 2024

Na pierwszym miejscu TopKa w październiku 2024 r. znalazła się bogato ilustrowana książka "Paddington i świąteczna niespodzianka" Michaela Bonda. To książeczka z uwielbianej przez dzieci serii, która opowiada o przygodach niedźwiadka Paddingtona - tym razem w wersji świątecznej. Drugie miejsce zajęła książka Barbary Kosmowskiej "Dziewczynka z parku", która opowiada o przemijaniu i trudnym temacie śmierci. Trzecie miejsce zdobyła książka Marka Wolynna "Nie zaczęło się od ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces", która porusza głębokie zagadnienia dotyczące naszych emocji i przeszłości.

"Paddington i świąteczna niespodzianka" Michael Bond "Dziewczynka z parku" Barbara Kosmowska "Nie zaczęło się od ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces" Mark Wolynn "Glukozowa rewolucja" Jessie Inchauspé "Dobre bajki o tym, że najważniejsza jest miłość" Małgorzata Korbiel "Kosma, Kopacz i leśna szkoła" Agnieszka Misiak "Chłopki. Opowieść o naszych babkach" Joanna Kuciel-Frydryszak "Alicja po drugiej stronie przyjemności" Anna Langner "Zakręty życia. Rozmowy o miłości, depresji, nałogach i odnajdywaniu siebie" Ewa Woydyłło "Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty" James Clear

“Paddington…” i “Dziewczynka z parku” zawojowały szczyt zestawienia TopKa, a co za tym idzie - są również na podium w swojej kategorii. Trzecie miejsce zajmują "Dobre bajki o tym, że najważniejsza jest miłość" Małgorzaty Korbiel, z ilustracjami Ewy Popławskiej. To zbiór opowieści, które uczą dzieci najważniejszych wartości: miłości do najbliższych, przyjaźni i szacunku do przyrody.





"Paddington i świąteczna niespodzianka" Michael Bond "Dziewczynka z parku" Barbara Kosmowska "Dobre bajki o tym, że najważniejsza jest miłość" Małgorzata Korbiel "Kosma, Kopacz i leśna szkoła" Agnieszka Misiak "Moje pierwsze szlaczki" Praca zbiorowa "Moje pierwsze literki" Maria Zagnińska "Zaczynamy pisać. Szlaczki" Praca zbiorowa "Moje pierwsze cyferki" Praca zbiorowa "Mój pierwszy elementarz. Czytamy metodą sylabową" Alicja Karczmarska-Strzebońska "Bubu uczy się mówić. A kuku!" Anna M. Buszkiewicz

W kategorii literatura obyczajowa pierwsze miejsce zdobyła "Dziewczyna z wrzosowisk" Lucindy Riley, wciągająca opowieść o miłości, rodzinie i tajemnicach. Na drugim miejscu uplasowała się książka Barbary Wysoczańskiej "Nigdy się nie poddam", a trzecie miejsce zajął tytuł "It's snowtime" Anity Chrząszcz, który wprowadza nas w świąteczny klimat pełen ciepła i magii.

"Dziewczyna z wrzosowisk" Lucinda Riley "Nigdy się nie poddam" Barbara Wysoczańska "It's snowtime" Anita Chrząszcz "Burza. Trzy siostry. Tom 2" Katarzyna Michalak "Gdyby miało nie być jutra" Agnieszka Lingas-Łoniewska "Marriage for One" Ella Maise "Wszystko, co najlepsze" Danielle Steel "Jak się pisze miłość" Kinga Tatkowska "Gdzie moje love story" Agnieszka Lingas-Łoniewska "Niebo z naszych stron. Opowieść warmińska. Tom 4" Wioletta Sawicka

W kategorii poradników pierwsze miejsce ponownie zajął tytuł "O Menopauzie. Czego ginekolog Ci nie powie" Tadeusza Oleszczuka, oferujący ważne informacje zdrowotne dla kobiet. Na drugim miejscu znalazła się "Magia kuchenna. Receptury, przepisy, techniki i składniki niezbędne w kuchni czarownicy" Laurel Woodward, a na trzecim - kolejna książka dla kobiet Tadeusza Oleszczuka "Czego ginekolog ci nie powie", poruszająca tematy związane ze zdrowiem i świadomością własnego ciała.

"O Menopauzie. Czego ginekolog Ci nie powie" Tadeusz Oleszczuk "Magia kuchenna. Receptury, przepisy, techniki i składniki niezbędne w kuchni czarownicy" Laurel Woodward "Czego ginekolog ci nie powie" Tadeusz Oleszczuk "Żyć dłużej. Nauka o długim życiu w zdrowiu" Peter Attia "Facet jak młody bóg" Tadeusz Oleszczuk "Wzmacniaj odporność naturalnie. Ziołolecznictwo, hartowanie ciała, naturalne antybiotyki i inne holistyczne metody wspierania zdrowia" Agnieszka Leszczyńska "Kuracja życia metodą dr Clark" Clark Hulda "Czego nie wie dziewczyna, a ginekolog jej nie powie" Tadeusz Oleszczuk "Kosmetyki naturalne DIY" Jovita Vysniauskiene "Pozytywna dyscyplina" Jane Nelsen

Dane najlepiej sprzedających się tytułów w październiku pochodzą ze sklepów stacjonarnych i księgarni on-line należących do TaniaKsiazka.pl.

Sprawdź pełne zestawienie TopKa TaniaKsiazka.pl.