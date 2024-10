TaniaKsiazka.pl ponownie na podium Rankingu Opineo 2024

Zajęła drugą pozycję w kategorii Książki i multimedia. Dzięki wysokiej średniej ocen klientów – 4,88 na 5,0 – potwierdza swoją silną pozycję w branży.

Ranking Opineo opiera się na autentycznych opiniach klientów, którzy oceniają sklepy na podstawie takich kryteriów, jak szybkość dostawy, obsługa klienta oraz jakość opakowania zamówienia. System ocen jest niezmienny od 2010 roku, co zapewnia porównywalność wyników na przestrzeni lat. W przypadku TaniaKsiazka.pl, to oceny klientów są najlepszym dowodem na zadowolenie z zakupów.

„Choć zajęliśmy drugie miejsce w kategorii, to cieszymy się najwyższą średnią ocen klientów spośród wszystkich konkurentów. Wynik 4,88 (na 5,00) to dla nas ogromny sukces i dowód na to, że nasze starania są dostrzegane. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie, jakim nas obdarzają oraz za liczne opinie, bo każda z nich jest dla nas niezwykle cenna. Pomagają nam one doskonalić się i dostarczać usługi na jak najwyższym poziomie” – komentuje właściciel księgarni Łukasz Kierus.

Księgarnia, która zaczynała jako mała, rodzinna działalność w Białymstoku, obecnie realizuje zamówienia na całym świecie. W serwisie Opineo obecna jest od września 2014 roku, a już od 2015 roku regularnie pojawia się w Rankingu, zdobywając zaufanie i sympatię klientów.



W tym miesiącu TaniaKsiazka.pl obchodzi swoją 18. rocznicę działalności, miejsce w rankingu Opineo jest dodatkowym powodem do świętowania.



„Jesteśmy dumni z tego, jak daleko zaszliśmy. Nasza historia pokazuje, że z pasją, ciężką pracą i wsparciem lojalnych klientów można osiągnąć wielkie rzeczy. Cały czas udoskonalamy nasze usługi, słuchamy opinii klientów i wprowadzamy usprawnienia, które sprawiają, że zakupy u nas są jeszcze wygodniejsze i przyjemniejsze. To dzięki naszym klientom możemy co roku walczyć o najwyższe miejsca w rankingu i z dumą reprezentować kategorię Książki i multimedia” – podkreśla Łukasz Kierus.

Ranking Sklepów Internetowych Opineo to wyjątkowe zestawienie, które od 15 lat wyróżnia sklepy cieszące się największym uznaniem klientów. Księgarnia internetowa TaniaKsiazka.pl, z niemal 4 tysiącami opinii z ostatniego roku i ponad 136 tys. opinii od początku, wciąż umacnia swoją pozycję jako jeden z liderów w branży.