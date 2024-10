TaniaKsiazka.pl ogłasza zwycięzców konkursu „Zakładka na 18-tkę”

Temat konkursu nawiązywał do 18. urodzin TaniaKsiazka.pl, a sam konkurs stanowił element obchodów Dnia Zakładek do Książek – inicjatywy stworzonej przez księgarnię, która wyznaczyła na to święto datę 11 października.

W pierwszej edycji konkursu, w trzech kategoriach wiekowych, wzięło udział aż 793 uczestników.

Jesteśmy absolutnie zachwyceni sukcesem konkursu „Zakładka na 18-tkę”. Liczba zgłoszeń przerosła nasze oczekiwania, a każda zakładka była wyjątkowa. To niesamowite, jak ważną rolę w codziennym życiu czytelników odgrywają te drobne, ale jakże istotne akcesoria. Zakładki, które od lat dołączamy do zamówień, stały się swoistym symbolem TaniaKsiazka.pl. Dzięki temu konkursowi mogliśmy zobaczyć, jak wielką radość sprawiają naszym klientom. Otrzymaliśmy wiele ciepłych słów, co utwierdziło nas w przekonaniu, że tego typu inicjatywy są niezwykle istotne. Jestem dumny, że udało nam się zorganizować coś, co wzbudziło tyle emocji i zaangażowania – mówi Łukasz Kierus, właściciel TaniaKsiazka.pl.

Nadesłane na konkurs zakładki wykonane różnymi technikami, pełne były kreatywności i wyobraźni, które uczestnicy włożyli w ich stworzenie. Duża część to projekty cyfrowe, ale pojawiły się też rysunki wykonane kredkami, malunki farbami, wyklejanki, hafty, koraliki, a nawet zakładki szydełkowane i wypalane na drewnie. Każda z nich była unikalna, a poziom artystyczny przekroczył oczekiwania jury.

Poziom prac, które otrzymaliśmy, był dla nas ogromnym zaskoczeniem – w najlepszym tego słowa znaczeniu! Spodziewaliśmy się kreatywności, ale to, co zobaczyliśmy, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Zakładki wykonane różnorodnymi technikami, od tradycyjnych rysunków po haftowane dzieła sztuki, pokazują, jak zróżnicowani i utalentowani są nasi klienci. Widać było ogromne zaangażowanie, a wiele prac urzekało dokładnością i przemyślaną kompozycją. To dla nas naprawdę niezwykłe doświadczenie i dowód na to, że nasi klienci mają nie tylko ogromną pasję do książek, ale również wyjątkowe talenty artystyczne – podkreśla Agnieszka Stankiewicz-Kierus, współwłaścicielka TaniaKsiazka.pl i przewodnicząca jury.

Jury miało niezwykle trudne zadanie podczas wyłaniania zwycięzców. Dodatkową nagrodą za najbardziej kreatywny projekt miał być wydruk autorskiej zakładki. Jednak ze względu na wysoki poziom artystyczny prac, właściciele TaniaKsiazka.pl postanowili przyznać nie jedną, a osiem nagród specjalnych.

Decyzja o przyznaniu kilku nagród specjalnych była dla nas oczywista. Nie mogliśmy przejść obojętnie obok tak wielu wspaniałych projektów. Postanowiliśmy więc, że wydamy kilka zakładek jako limitowaną edycję, które przez cały rok będą dodawane do zamówień naszych klientów. W ten sposób chcemy podziękować uczestnikom za ich niesamowitą kreatywność i zaangażowanie. Ten rok będzie pełen pięknych zakładek, które przypomną o 18. urodzinach TaniaKsiazka.pl i uczczą tę wyjątkową inicjatywę – podsumowuje Łukasz Kierus.

Nagrody w konkursie otrzymali:

Kategoria “Dorośli”:

Julia Michalewska Jan Krzysztof Szum Izabela Grygiel

Kategoria “Młodzież”:

Nikola Dębal Tatiana Leszczyńska Gabriela Bekasiewicz

Kategoria “Dzieci”:

Magdalena Miszczyk Anna Arciszewska Aleksandra Sarna

Nagrody specjalne (wydruk zakładki z imieniem i nazwiskiem autora):

Julia Michalewska

Jan Krzysztof Szum

Izabela Grygiel

Nikola Dębal

Tatiana Leszczyńska

Gabriela Bekasiewicz

Magdalena Miszczyk

Aleksandra Sarna

Pierwsza edycja konkursu „Zakładka na 18-tkę” okazała się wielkim sukcesem. Organizatorzy mają nadzieję, że kolejne edycje konkursu z okazji Dnia Zakładek do Książek również przyciągną tak liczną grupę kreatywnych osób, które swoją pasją do książek i sztuki tworzenia zakładek będą inspirować innych.