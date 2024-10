TaniaKsiazka.pl wkracza w dorosłość. 18-TKa białostockiej księgarni

Założona w 2006 roku przez Łukasza Kierusa, z wykształcenia biologa, księgarnia przekształciła się z małej, rodzinnej firmy w jednego z liderów branży w Polsce. Łukasz Kierus księgarnią zarządza wspólnie z żoną - Agnieszką Stankiewicz-Kierus.





W ciągu ostatnich lat firma dynamicznie się rozwija, inwestując w infrastrukturę i logistykę, co pozwala na sprawną realizację zamówień. We wrześniu ubiegłego roku TaniaKsiazka.pl wysłała 10-milionowe zamówienie złożone przez stronę internetową, po roku ta liczba wzrosła o kolejne 2,5 mln. Strona internetowa to tylko jedno z miejsc, gdzie można zrobić kupić zakupy. TaniaKsiazka.pl sprzedaje też przez marketplace’y oraz sieć księgarni stacjonarnych.



Klienci na pierwszym miejscu

Od początku istnienia TaniaKsiazka.pl, priorytetem firmy była satysfakcja klientów. Łukasz Kierus podkreśla, że jakość obsługi, szybka wysyłka i atrakcyjne ceny to kluczowe elementy, które przyczyniły się do zdobycia zaufania klientów. Firma kładzie duży nacisk na słuchanie opinii konsumentów i dostosowywanie oferty do ich potrzeb. Od lat otrzymuje za to nagrody w rankingach konsumenckich.



Wartość pracowników

Jednak oprócz zaufania klientów, ogromną rolę w sukcesie firmy odgrywają jej pracownicy. Jako przedsiębiorca od zawsze wierzę w to, że sukces firmy opiera się na ludziach, którzy ją tworzą - uważa Łukasz Kierus.

"Nasza firma nie osiągnęłaby takiego sukcesu bez zaangażowania i pasji naszych pracowników. To dzięki nim możemy oferować naszym klientom najwyższą jakość obsługi i szeroki wybór produktów. Każdy członek naszego zespołu wnosi coś wyjątkowego do firmy, a ich zaangażowanie i kreatywność są nieocenione. Jesteśmy dumni z naszego zespołu i wdzięczni za ich ciężką pracę" - podkreślają właściciele TaniaKsiazka.pl



Promocja czytelnictwa

TaniaKsiazka.pl aktywnie promuje czytelnictwo, organizując i wspierając różne akcje i kampanie proczytelnicze. Właściciele TaniaKsiazka.pl od lat mówią, że ma to być księgarnia, która nie tylko sprzedaje, ale także edukuje, integruje i zachęca do czytania.

“Sprzedajemy książki, które są elementem kultury, rozwijają wyobraźnię, uczą, pomagają w życiu. Jako księgarnia pełnimy ważną rolę, bo wspieramy rozwój czytelnictwa w Polsce” - mówi Agnieszka Stankiewicz-Kierus.

Od kilku lat TaniaKsiazka.pl wspiera plebiscyt “Książka Roku” portalu Lubimy Czytać, kampanię #TataTeżCzyta Fundacji Powszechnego Czytania oraz współorganizuje z Wydawnictwem Young wydarzenie dla młodzieży “ZaBOOKowany Tydzień”.

W 2024 roku TaniaKsiazka.pl przygotowała też własne wydarzenie proczytelnicze - ogólnopolski konkurs "Szkoła Czytelników". Miał on na celu zainspirowanie uczniów szkół podstawowych do czytania i rozwijania pasji literackich. Zadaniem konkursowym była odpowiedź w dowolnej formie na pytanie “Jak książki budują mosty”.

"Konkurs ‘Szkoła Czytelników’ to inicjatywa, która zrodziła się z naszej miłości do książek i chęci dzielenia się nią z młodym pokoleniem. Widzimy, jak ważne jest kształtowanie nawyku czytania od najmłodszych lat, dlatego postanowiliśmy stworzyć coś wyjątkowego, co zachęci dzieci do sięgania po książki i rozwijania swojej wyobraźni. Cieszę się, że tak wiele szkół, uczniów i nauczycieli odpowiedziało na nasze zaproszenie i wzięło udział w konkursie. Ich prace stały na bardzo wysokim poziomie” - mówi Łukasz Kierus.

W “Szkole Czytelników” wzięło udział 150 zespołów ze szkół z całej Polski, nagrody trafiły do 21 zespołów konkursowych.



Dzień Zakładek do Książek

W tym roku TaniaKsiazka.pl zainicjowała też święto - Dzień Zakładek do Książek - obchodzone 11 października. Ma ono na celu docenienie zakładek do książek jako ważnych elementów każdej czytelniczej przygody.

“Zakładki pomagają nam wracać do ulubionych stron, a często same stają się małymi dziełami sztuki. Wiemy o tym świetnie, bo co roku wydajemy kilkanaście wzorów zakładek, które są dokładane w prezencie do zamówień naszych Klientów. To dla nas nie tylko dodatek do zamówienia, ale także sposób na wyrażenie naszej pasji do książek. Chcemy, by każda z tych zakładek była wyjątkowa, tak jak wyjątkowe są książki, które dostarczamy naszym klientom”- mówią właściciele białostockiej księgarni.

Data obchodów Dnia Zakładek do Książek - 11.10 nie jest przypadkowa. W październiku TaniaKsiazka.pl świętuje swoje urodziny. Z okazji pełnoletności księgarnia zorganizowała konkurs na zaprojektowanie zakładki, nawiązującej do 18. urodzin TaniaKsiazka.pl.

“Dzień Zakładek do Książek to doskonała okazja, by wspólnie celebrować naszą pasję do literatury i dzielić się nią z naszymi klientami. Oni wielokrotnie chwalili nasze zakładki z żartobliwymi hasłami. Chcieliśmy więc, aby stali się częścią naszej historii w specjalny sposób. Zaangażowanie w ten konkurs przerosło nasze oczekiwania" - cieszy się Łukasz Kierus.

Na konkurs wpłynęło niemal 800 prac graficznych z całej Polski. Zwycięzców poznamy 11 października, w Dniu Zakładek do Książek.

Działalność charytatywna i społeczna

Właściciele białostockiej księgarni od lat angażują się też w liczne inicjatywy charytatywne i społeczne, głównie lokalne. Od 11 lat TaniaKsiazka.pl finansowo i rzeczowo wspiera białostocką Fundację "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi. Na rzecz podopiecznych fundacji trafiło ponad pół miliona zł, a także wiele przedmiotów na aukcje charytatywne.



Pacjenci Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, którzy są pod opieką Fundacji, otrzymali od TaniaKsiazka.pl wyposażony kącik czytelniczy. Również pacjentom Kliniki Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości UDSK właściciele białostockiej księgarni ufundowali biblioteczkę z miejscem do czytania.

TaniaKsiazka.pl od sześciu lat współpracuje też z Fundacją Białystok Biega, jako sponsor biegów miejskich i terenowych. Od 4 lat jest sponsorem tytularnym biegu dla dzieci “Moltani Kids Run”. W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba ponad 2000 dzieci.



Fundacja Białystok Biega nie zapomniała o urodzinach księgarni. W ramach Bison Ultra Trail (bieg terenowy po malowniczej Puszczy Knyszyńskiej) specjalnie z okazji 18-TKi został przygotowany 18-kilometrowy dystans, a organizatorzy i biegacze odśpiewali gromkie “Sto lat” księgarni Taniaksiazka.pl.

Tradycja TaniaKsiazka.pl - księgarnia rozdaje prezenty z okazji urodzin

Tradycją białostockiej księgarni jest świętowanie urodzin z klientami. W tym roku TaniaKsiazka.pl obchodzi urodziny w dniach 1-18 października. Jak co roku można korzystać z rabatów na zakupy, darmowej dostawy od niższego progu zakupowego i prezentów za grosz.

Ale urodziny to też okazja do akcji charytatywnych. Z okazji 18. urodzin księgarni właściciele TaniaKsiazka.pl po raz kolejny wsparli pacjentów UDSK. Przekazali ponad 200 książek, kolorowanek oraz zakładek do książek pacjentom Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej oraz Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej, a także pracownikom szpitala i rodzicom pacjentów.

"W TaniaKsiazka.pl wierzymy, że literatura to doskonały towarzysz w trudnych chwilach. Pomaga oderwać się od rzeczywistości, przenosi w inne światy i dostarcza niezapomnianych emocji. Zarówno pacjenci, jak i ich rodzice będą mogli znaleźć w niej chwilę wytchnienia i relaksu" - mówi Agnieszka Stankiewicz-Kierus.

Urodzinowe wsparcie finansowe od TaniaKsiazka.pl otrzymał też Klub Rotary Białystok, organizator XIII Charytatywnego Turnieju Piłkarskiego Rotary. W turnieju wystartował “TaniaKsiazka.pl Team”, który ofiarnie walczył o punkty. Pieniądze zgromadzone podczas turnieju zostały przeznaczone na wsparcie Projektu Edukacji Dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku.



TaniaKsiazka.pl w czołówce branży księgarskiej

W najnowszym raporcie „E-commerce w Polsce 2024” księgarnia TaniaKsiazka.pl po raz kolejny znalazła się na trzecim miejscu wśród serwisów internetowych sprzedających multimedia w formie tradycyjnej (książki, płyty itp.). Raport przygotowały firmy Gemius, Polskie Badania Internetu oraz IAB Polska.

TaniaKsiazka.pl co roku zdobywa nagrody za znakomite recenzje w rankingach opinii klientów, takich jak Opineo i Ceneo.