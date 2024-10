TopKa - bestsellery księgarni TaniaKsiazka.pl - wrzesień 2024

Z podium po roku spadła książka Joanny Kuciel-Frydryszak "Chłopki. Opowieść o naszych babkach”.



Na pierwszym miejscu znalazła się lektura szkolna “Asiunia” Joanny Papuzińskiej, która opowiada o losach autorki podczas II wojny światowej. Na drugim miejscu zestawienia znalazła się “Obrona” - kolejny tom serii o Chyłce Remigiusza Mroza. Podium zamyka kolejna lektura - “Dziewczynka z parku” Barbary Kosmowskiej.

1.“Asiunia” Joanna Papuzińska

2.“Obrona. Chyłka. Tom 18” Remigiusz Mróz

3.“Dziewczynka z parku” Barbara Kosmowska

4.“Nie zaczęło się od ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces” Mark Wolynn

5.“Glukozowa rewolucja” Jessie Inchauspé

6.“Szkoła latania. Kajko i Kokosz” Janusz Christa

7.“Chłopki. Opowieść o naszych babkach” Joanna Kuciel-Frydryszak

8.“Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty” James Clear

9.“Nic mnie nie złamie. Zapanuj nad swoim umysłem i pokonaj przeciwności losu” David Goggins

10.“Lew, Czarownica i stara szafa. Opowieści z Narnii. Tom 1. Wydanie filmowe” Clive Staples Lewis

W kategorii “książki dla dzieci” klienci TaniaKsiazka.pl we wrześniu najchętniej wybierali lektury do klas I-III. Trzy pierwsze miejsca to: “Asiunia” Joanny Papuzińskiej, “Dziewczynka z parku” Barbary Kosmowskiej i “Karolcia” Marii Kruger.

“Asiunia” Joanna Papuzińska “Dziewczynka z parku” Barbara Kosmowska “Karolcia” Maria Kruger “Mój pierwszy elementarz. Czytamy metodą sylabową” Alicja Karczmarska-Strzebońska “Jadzia Pętelka idzie do przedszkola” Barbara Supeł “Uwierz w siebie. Książka, która dodaje pewności” Asia Olejarczyk “Mądre bajki” Agnieszka Antosiewicz “Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych). Tom 1” Justyna Bednarek “Bubu uczy się mówić. A kuku! Interaktywna książeczka do stymulacji mowy dziecka od 6. miesiąca do 3. roku życia” Anna M. Buszkiewicz “Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą” Agnieszka Frączek

W kategorii “kryminał, sensacja, thriller”, na pierwszym miejscu znalazł się kolejny tom bestsellera Remigiusza Mroza o Chyłce - “Obrona”. Drugie miejsce zajmuje “Bestseller” Pauliny Świst, a trzecie, czwarte i piąte należy do Karkonoskiej serii kryminalnej Sławka Gortycha, które tworzy fascynującą i mroczną opowieść osadzoną w Karkonoszach.

"Obrona. Chyłka. Tom 18" Remigiusz Mróz "Bestseller" Paulina Świst "Schronisko, które przestało istnieć. Karkonoska seria kryminalna. Tom 1" Sławek Gortych "Schronisko, które spowijał mrok. Karkonoska seria kryminalna. Tom 3" Sławek Gortych "Schronisko, które przetrwało. Karkonoska seria kryminalna. Tom 2" Sławek Gortych "Życzę mu śmierci" Matt Witten "Żółć. Kolory zła. Tom 4" Małgorzata Oliwia Sobczak "Powrotny z Wrocławia" Artur Żurek "Czerń. Kolory zła. Tom 2" Małgorzata Oliwia Sobczak "Niewłaściwa rodzina" Tarryn Fisher

Najlepiej sprzedające się na TaniaKsiazka.pl poradniki we wrześniu otwiera publikacja pt. “Kuracja życia metodą dr Clark” Huldy Clark. Na kolejnych miejscach są popularne poradniki dr Tadeusza Oleszczuka, m.in.: "O Menopauzie. Czego ginekolog Ci nie powie" i “Facet jak młody bóg”.

“Kuracja życia metodą dr Clark” Clark Hulda “O Menopauzie. Czego ginekolog Ci nie powie” Tadeusz Oleszczuk “Facet jak młody bóg” Tadeusz Oleszczuk “Uspokój swoje hormony. Czego ginekolog ci nie powie. Jak zadbać o swoje zdrowie i znów cieszyć się życiem?” Tadeusz Oleszczuk “Żyć dłużej. Nauka o długim życiu w zdrowiu. Czego ginekolog ci nie powie” Tadeusz Oleszczuk “Jod leczy. Skuteczny program terapii” Lynne Farrow “Murdle T.1 100 zagadek kryminalnych...” G. T. Karber “Samodzielna i bezpieczna terapia jodem” Mark Sircus “Poukładaj to sobie w głowie. 100 maili do Ciebie o rodzicielstwie i partnerstwie” Agnieszka Rogala “Czego nie wie dziewczyna, a ginekolog jej nie powie” Tadeusz Oleszczuk

Dane najlepiej sprzedających się tytułów we wrześniu pochodzą ze sklepów stacjonarnych i księgarni on-line należących do TaniaKsiazka.pl.

