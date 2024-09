Dzień Zakładek do Książek: inicjatywa księgarni internetowej TaniaKsiazka.pl

Dzień Zakładek do Książek - święto miłośników literatury





To wyjątkowe święto, stworzone z myślą o miłośnikach literatury, ma na celu docenienie zakładek do książek – tych małych, ale jakże ważnych elementów, które towarzyszą każdej czytelniczej przygodzie.

Zakładki to nie tylko praktyczne narzędzie, które pozwala wrócić do przerwanego fragmentu książki. Często stanowią małe dzieła sztuki, dodając charakteru każdej lekturze. Z okazji Dnia Zakładek do Książek TaniaKsiazka.pl organizuje szereg atrakcji, w tym specjalny konkurs, który pozwoli czytelnikom wyrazić swoją kreatywność i miłość do książek.

„Zakładki to dla nas nie tylko dodatek do zamówienia, ale także sposób na wyrażenie naszej pasji do książek. Każdego roku nasi pracownicy z wielkim zaangażowaniem projektują kilkanaście nowych wzorów, które dodajemy do zamówień. Chcemy, by każda z tych zakładek była wyjątkowa, tak jak wyjątkowe są książki, które dostarczamy naszym klientom. Dzień Zakładek do Książek to doskonała okazja, by wspólnie celebrować naszą pasję do literatury i dzielić się nią z naszymi klientami” - mówi współwłaściciel księgarni internetowej TaniaKsiazka.pl Łukasz Kierus.

Konkurs na zakładkę z okazji 18. urodzin TaniaKsiazka.pl

Data obchodów Dnia Zakładek do Książek nie jest przypadkowa. W październiku TaniaKsiazka.pl świętuje urodziny. W tym roku z okazji pełnoletności zaprasza wszystkich miłośników literatury do udziału w wyjątkowym konkursie. Zadanie polega na zaprojektowaniu jednej strony zakładki do książek, która będzie nawiązywać do 18. urodzin księgarni, czyli “18-TKi”.

“Nasi klienci wielokrotnie chwalili nasze projekty zakładek, żartobliwe grafiki, zabawy słowem w hasłach. Wiemy, że niektórzy je kolekcjonują, wymieniają się nimi z innymi czytelnikami. Chcemy więc, aby stali się częścią naszej historii w specjalny sposób. Zapraszamy do udziału w konkursie, który pozwoli wyrazić ich kreatywność i miłość do książek. Nie ograniczamy wieku, zakładkę może zaprojektować każdy. Mamy nagrody za trzy pierwsze miejsca w trzech kategoriach, ale przygotowaliśmy też nagrodę specjalną. To wydruk zaprojektowanej na konkurs zakładki z imieniem i nazwiskiem autora, która trafi do tysięcy naszych klientów” – dodaje Łukasz Kierus.

Zasady konkursu “Zakładka na 18-TKę”

Projekt zakładki przygotowany dowolną metodą powinien zawierać część graficzną i hasło. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: dzieci (do 12 roku życia), młodzież (13-18 lat) i dorośli (powyżej 18 roku życia). Nagrodami w konkursie są bony na zakupy w TaniaKsiazka.pl (200, 100 i 50 zł) i zestawy urodzinowych gadżetów od TaniaKsiazka.pl. Zgłoszenia należy wysłać do 23 września do godz. 23:00 przez formularz na stronie www.dzienzakladek.pl

Dzień Zakładek do Książek oraz konkurs to doskonała okazja, aby wyrazić swoją pasję do literatury i stać się częścią historii TaniaKsiazka.pl. Zachęcamy wszystkich miłośników książek do udziału i wspólnego świętowania tego wyjątkowego dnia. Szczegóły konkursu i więcej informacji na temat Dnia Zakładek są na stronie www.dzienzakladek.pl.