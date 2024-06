21 szkół z nagrodami w konkursie "Szkoła Czytelników"

Uroczysta gala finałowa odbyła się w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, gdzie spotkała się część laureatów, ich nauczyciele, rodzice oraz organizatorzy.

Konkurs "Szkoła Czytelników" miał na celu zainspirowanie uczniów szkół podstawowych do czytania i rozwijania pasji literackich. Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Zgłosiło się 150 zespołów ze szkół z całej Polski, zarówno z dużych i mniejszych miast, jak i wsi. W sumie w konkursie uczestniczyło niemal tysiąc osób.

Zadanie konkursowe polegało na kreatywnej odpowiedzi na pytanie “Jak książki budują mosty?”.

Najchętniej wybieraną przez uczestników formą były filmiki wideo, wpłynęło ich na konkurs 60. Poza tym na konkurs zespoły zgłaszały zdjęcia, prezentacje, prace plastyczne i pisemne.

Właściciel księgarni TaniaKsiazka.pl Łukasz Kierus jest zadowolony z tego, że jego firma zainspirowała dzieci i młodzież do sięgania po książki.

“Konkurs ‘Szkoła Czytelników’ to inicjatywa, która zrodziła się z naszej miłości do książek i chęci dzielenia się nią z młodym pokoleniem. Widzimy, jak ważne jest kształtowanie nawyku czytania od najmłodszych lat, dlatego postanowiliśmy stworzyć coś wyjątkowego, coś, co zachęci dzieci do sięgania po książki i rozwijania swojej wyobraźni. Cieszę się, że tak wiele szkół odpowiedziało na nasze zaproszenie i wzięło udział w konkursie. Każda praca pokazała nam, jak ogromny potencjał i kreatywność drzemie w młodych czytelnikach. To niezwykle budujące widzieć, jak dzieci i młodzież z pasją podchodzą do czytania, jak potrafią czerpać radość z obcowania z literaturą i jak potrafią to przekształcić w coś namacalnego, pięknego i wartościowego. Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom jak ‘Szkoła Czytelników’, możemy przyczynić się do budowania społeczeństwa, które ceni wiedzę, rozwija wyobraźnię i jest otwarte na różnorodność myśli i doświadczeń” - powiedział podczas uroczystości Łukasz Kierus,

Jednym z partnerów wydawniczych konkursu była Grupa Wydawnictwo Kobiece z imprintami Świetlik i Young. Wydawnictwo od lat wspiera inicjatywy promujące czytelnictwo.

“Wierzymy, że literatura ma moc kształtowania charakterów, otwierania umysłów i inspirowania do działania. To właśnie dlatego tak mocno angażujemy się w inicjatywy, które promują czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Konkurs ‘Szkoła Czytelników’ jest jednym z takich przedsięwzięć, które ma na celu wzbudzenie miłości do książek w młodym pokoleniu. Prace konkursowe zachwyciły mnie pomysłowością i zapałem, jaki dzieci włożyły w każde z tych dzieł. Te prace są dowodem na to, że literatura nie tylko inspiruje, ale także motywuje do twórczego myślenia i działania. Widać w nich autentyczną radość z czytania i odkrywania nowych światów ukrytych na kartach książek. Chciałabym także podziękować nauczycielom, którzy wspierali swoich podopiecznych w realizacji tych projektów. Wasza rola jest nieoceniona – to wy jesteście pierwszymi przewodnikami młodych ludzi po świecie literatury. Dzięki waszemu wsparciu, cierpliwości i zaangażowaniu, dzieci mogą odkrywać piękno i wartość czytania” - mówiła w czasie gali Agnieszka Stankiewicz-Kierus - dyrektorka wydawnicza Grupy Wydawnictwo Kobiece.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: klasy I-IV i V-VIII.

Pierwsze miejsce w kat. I-IV zajęła grupa "Książkowicze" z Zespołu Szkół w Serokomli pod opieką Tatiany Bryzhko. Drugie miejsce w tej kategorii zdobyła grupa "Miłośnicy Przyrody" ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach, pracująca pod opieką Małgorzaty Nurzyńskiej i Hanny Jastrzębskiej.

W kategorii klas V-VIII pierwsze miejsce jury przyznało grupie "Czytomaniacy" ze Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. S. W. Frelichowskiego w Nicwałdzie, którą wspierały Marta Leśniewska i Barbara Fiszer. Drugie miejsce zdobyła grupa "Książkary" ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Tarnowie, którą prowadziła Jolanta Woźniak – Partyka.

Specjalne Wyróżnienie Prezydenta Miasta Białegostoku otrzymała grupa "SuperCzytelnicy" ze Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku. Ich praca, która nawiązywała do historii Białegostoku, została uznana za niezwykle kreatywną i wartościową, jury doceniło nawiązanie do historii Białegostoku.

Nagrody od TaniaKsiazka.pl otrzymało w sumie 144 uczniów i 26 nauczycieli. To m.in. bony na zakupy w księgarni TaniaKsiazka.pl, pakiety książek, zakładki, gadżety czytelnicze oraz dyplomy. Wartość nagród, które przekazała TaniaKsiazka.pl to około 50 tys. zł.

Konkurs "Szkoła Czytelników" pokazał, jak ważne jest wspieranie młodych ludzi w ich literackich przygodach. Organizatorzy mają nadzieję, że inicjatywa ta przyczyni się do wzrostu czytelnictwa w Polsce i zainspiruje dzieci i młodzież do sięgania po książki.

Głównym partnerem konkursu “Szkoła Czytelników” jest Fundacja Powszechnego Czytania z projektem “Ratownicy Czytelnictwa”. Partnerzy wydawniczy konkursu to wydawnictwa: Dwukropek, Wilga, Rebis, Świetlik i Young (Grupa Wydawnictwo Kobiece). Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji, Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezydent Miasta Białegostoku. Ambasadorem konkursu jest Nauczyciel Roku 2018, psycholog, kulturoznawca i przede wszystkim nauczyciel - Przemek Staroń.

Konkurs medialnie wsparli: wp.pl, Magazyn Literacki “Książki”, Portal Oświatowy i Polskie Radio Białystok.