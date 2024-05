Księgarnia TaniaKsiazka.pl aktywnie wspiera akcję #TataTeżCzyta

„Jesteśmy zaszczyceni, że możemy znowu wesprzeć tak wartościową inicjatywę jak #TataTeżCzyta. Wierzymy, że czytanie ma ogromny wpływ na rozwój osobisty i intelektualny, dlatego chcemy aktywnie wspierać kampanie promujące czytelnictwo, szczególnie wśród mężczyzn i dzieci. Książki mogą być inspirującym narzędziem do budowania więzi rodzinnych i wspólnego spędzania czasu. Zachęcamy więc wszystkich naszych klientów oraz tych, którzy jeszcze nie odkryli magii czytania, do dołączenia do tej pięknej inicjatywy i odkrycia, jak wiele radości i korzyści może przynieść regularne sięganie po książki” – mówi właściciel księgarni TaniaKsiazka.pl Łukasz Kierus.

Badania czytelnictwa, prowadzone przez Bibliotekę Narodową, wskazują znaczący wzrost zainteresowania czytaniem, zwłaszcza wśród mężczyzn. Kobiety wciąż przeważają w statystykach, ale coraz więcej mężczyzn odkrywa radość czytania.

Kampania #TataTeżCzyta2024 organizowana jest przez Fundację Powszechnego Czytania i wydawnictwo Tatarak.

Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania, współautorka poradnika Supermoc Książek #TataTeżCzyta, podkreśla, że aktywne zaangażowanie mężczyzn w czytanie w środowisku rodzinnym ma kluczowe znaczenie dla kształtowania czytelniczych postaw, szczególnie u chłopców. Dlatego też druga edycja kampanii jest równie ważna jak pierwsza.

„Ubiegłoroczna edycja kampanii #TataTeżCzyta oraz wyniki najnowszych badań potwierdzają potrzebę i słuszność kampanii pro-czytelniczych kierowanych do mężczyzn. Dlatego po raz kolejny podejmujemy to wyzwanie.Treści naszej broszury nie tracą na aktualności. Warto sprawdzić, jak łatwo jest zacząć czytać, a przede wszystkim – jak zacząć czytać z dzieckiem” – mówi Maria Deskur.

Poradnik “Supermoc książek: #TataTeżCzyta edycja 2024” jest bezpłatny, dostępny w wersji drukowanej w wybranych księgarniach, bibliotekach publicznych, przedszkolach, instytucjach kultury i firmach.

Publikację można pobrać np. ze strony www.TaniaKsiazka.pl , która rozumiejąc potrzebę rozwoju dzieci poprzez czytanie, po raz kolejny wspiera tę inicjatywę. Na TaniaKsiazka.pl sa dostępne wszystkie polecane w kampanii książki do czytania w towarzystwie taty, dziadka czy starszego brata.



Księgarnia TaniaKsiazka.pl od lat kojarzona jest z publikacją autorskich zakładek, które trafiają do zamówień. Z okazji kampanii #TateTeżCzyta do paczek klientów trafi ich specjalna edycja, która zachęca ojców do czytania dzieciom.

TaniaKsiazka.pl to istniejąca od 2006 roku, jedna z najbardziej rozpoznawalnych księgarni online w Polsce. Jej misją jest poszerzanie grona polskich czytelników i dbałość o wysoki poziom obsługi konsumentów. TaniaKsiazka.pl promuje książki i autorów w mediach społecznościowych, gdzie organizuje i współorganizuje akcje czytelnicze. W tym roku po raz pierwszy zainicjowała ogólnopolski konkurs zachęcający do czytania w szkołach podstawowych “Szkoła Czytelników”.

TaniaKsiazka.pl wspiera również szpitale w Polsce, pomagając urządzać kąciki czytelnicze dla pacjentów oraz bezpłatnie przekazuje książki na nagrody rzeczowe w konkursach szkolnych, czy zawodach sportowych. Aktywnie współpracuje z akcją bookcrossingu dostarczając książki do “Białostockich Śledzi Książkowych”.