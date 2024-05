Ambasador konkursu "Szkoła Czytelników": to wyjątkowy projekt

Celem konkursu "Szkoła Czytelników" jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych do czytania. TaniaKsiazka.pl od lat aktywnie wspiera czytelnictwo, promując książki w social mediach, a także angażując się w różnego rodzaju przedsięwzięcia czytelnicze. W tym roku białostocka księgarnia zainicjowała własny projekt - konkurs "Szkoła Czytelników".

Ambasadorem konkursu jest Przemek Staroń - psycholog, kulturoznawca i przede wszystkim nauczyciel, który doskonale rozumie siłę mediów społecznościowych w systemie edukacji XXI wieku. Na swoich kanałach na Facebooku, Instagramie czy TikToku uczy młode pokolenie m.in. tego, jak oswoić wewnętrzną złość, jak zapanować nad lękiem i jak żyć w zgodzie ze sobą. Zaraża ludzi krytycznym myśleniem, wiarą w człowieka i poczuciem jego sprawstwa. Jest zdobywcą tytułu “Nauczyciel Roku 2018”.



“Szkoła Czytelników jest wyjątkowym projektem, bo łączy czytanie z edukacją, a przecież jedno z drugim jest połączone jak Flip i Flap, Kaczor i Donald, jelito cienkie i jelito grube! Niestety polska systemowa szkoła kiepsko radzi sobie zarówno z edukacją, jak i z zarażaniem pasją czytania, więc takie antidota jak Szkoła Czytelników są bardzo potrzebne. Czytanie książek to ścieżka, dzięki której dzieci mogą stać się obywatel(k)ami. To właśnie czytanie książek wykształca w nas zdolność tzw. głębokiego czytania, która jest powiązana zarówno z umiejętnością krytycznego myślenia, jak i z empatią. Jeśli dodamy do tego fakt, że czytanie książek rozwija wyobraźnię - a więc kreatywność - oraz jest zarówno doskonałym źródłem wiedzy, jak i rozumienia, to czy muszę jeszcze coś dodawać?” - powiedział Przemek Staroń.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV oraz V-VIII. Zgłoszenia mogą mieć dowolną formę, ważne, by była to praca zespołowa. Zadanie konkursowe to odpowiedź na pytanie “Jak książki budują mosty?”.

"Pytanie konkursowe jest bardzo szerokie, można na nie odpowiedzieć na wiele sposobów. Postanowiliśmy nie narzucać żadnych ograniczeń w kreatywności uczniów, dlatego czekamy na prace wykonane w różnorodnych technikach - mogą to być teksty prozą, wiersze, prace plastyczne, zdjęcia czy filmiki. Z dotychczasowych zgłoszeń, które napłynęły z różnych regionów Polski, wynika, że najpopularniejszą formą okazały się właśnie filmiki. Jest wśród nich wiele znakomitych produkcji, niektóre są bardzo wzruszające i widać, że uczestnicy bardzo dobrze rozumieją pytanie konkursowe" - mówi właściciel księgarni internetowej TaniaKsiazka.pl Łukasz Kierus.

Wartość nagród w konkursie "Szkoła Czytelników" przekracza 50 tysięcy złotych. Co warto podkreślić - nagrody otrzymają zarówno uczniowie, ich nauczyciele, jak i szkoły.

Cztery placówki, których uczniowie zajmą miejsce pierwsze i drugie w obu kategoriach wiekowych, otrzymają bony na zakupy w księgarni Taniaksiazka.pl (odpowiednio o wartości 5000 i 3000 zł), zestawy książek od wydawnictw Dwukropek, Wilga, Rebis, Świetlik i Young, zakładki i gadżety, oraz certyfikaty laureatów.

Uczniowie zostaną nagrodzeni rzeczowymi upominkami (plecako-worki wypełnione książkami i gadżetami czytelniczymi) oraz dyplomami, a nauczyciele otrzymają dyplomy i bony na zakupy.

Jury konkursu “Szkoła Czytelników” planuje także przyznać wyróżnienia, w tym specjalne - Wyróżnienie Prezydenta Białegostoku dla jednego z zespołów, które zgłoszą się z Białegostoku.

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 20 maja na stronie www.szkolaczytelnikow.pl . Laureatów poznamy w połowie czerwca.

Głównym partner: społeczny projekt „Ratownicy Czytelnictwa” prowadzony przez Fundację Powszechnego Czytania.

Patroni honorowi: Minister Edukacji, Rzecznik Praw Dziecka i Prezydent Miasta Białegostoku.

Patroni medialni: WP.PL, Magazyn Literacki “Książki”, Portal Oświatowy i Polskie Radio Białystok.

Białostocka księgarnia internetowa TaniaKsiazka.pl od niemal 18 lat wspiera czytelnictwo. Promuje książki i autorów w mediach społecznościowych, organizuje akcje czytelnicze (m.in. wirtualne targi książki - WyCzytOn czy wydarzenie dla czytelników literatury Young Adult ZaBOOKowany Tydzień).

Bierze też udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych organizowanych przez szanowane podmioty zewnętrzne, m.in. Plebiscyt Książka Roku portalu LubimyCzytac.pl czy akcja #TataTeżCzyta Fundacji Powszechnego Czytania. Wspiera również szpitale w Polsce pomagając urządzać kąciki czytelnicze dla pacjentów oraz bezpłatnie przekazuje książki na nagrody rzeczowe w konkursach szkolnych, czy zawodach sportowych. Aktywnie współpracuje z akcją bookcrossingu dostarczając książki do “Białostockich Śledzi Książkowych”.