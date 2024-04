Na pierwszym miejscu zestawienia w kwietniu królowała książka Joanny Kuciel-Frydryszak "Chłopki. Opowieść o naszych babkach”. Tytuł “Nic mnie nie złamie. Zapanuj nad swoim umysłem i pokonaj przeciwności losu” Davida Gogginsa znalazł się na drugim miejscu TopKa, a na trzecim “Diament. Rodzina Monet. Tom 4. Część 2” Weroniki Marczak.





“Chłopki. Opowieść o naszych babkach” Joanna Kuciel-Frydryszak “Nic mnie nie złamie. Zapanuj nad swoim umysłem i pokonaj przeciwności losu” David Goggins “Diament. Rodzina Monet. Tom 4. Część 2” Weronika Marczak “Glukozowa rewolucja” Jessie Inchauspé “Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty” James Clear “Rzeźbiarz łez. Edycja specjalna” Erin Doom “Nie zaczęło się od ciebie” Mark Wolynn “I Wanna Fall. Dark Side. Die. Tom 2” Aleksandra Nil “Paderborn” Remigiusz Mróz “Priest. Zakazany owoc. Tom 1” Sierra Simone



W kategorii “książki dla młodzieży” klienci księgarni TaniaKsiazka.pl w kwietniu najchętniej wybierali ostatni tom “Rodziny Monet” Weroniki Marczak. Na drugim miejscu znalazła się edycja specjalna (z barwionymi brzegami) “Rzeźbiarza łez” Erin Doom, a na trzecim drugi tom serii “Fala” Marii Krasowskiej.

“Diament. Rodzina Monet. Tom 4. Część 2” Weronika Marczak “Rzeźbiarz łez” (edycja specjalna) Erin Doom “Susza. Fala. Tom 2” Maria Krasowska “Fala. Tom 1 ” Maria Krasowska “Extinguish the Heat. Runda finałowa” P.S. Herytiera Pizgacz “Fourth Wing. Czwarte Skrzydło” (edycja specjalna) Rebecca Yarros “Diament. Rodzina Monet. Tom 4. Część 1” Weronika Marczak “Extinguish the Heat. Runda piąta” P.S. Herytiera Pizgacz “Start a Fire. Runda pierwsza” P.S. Herytiera Pizgacz “Extinguish the Heat. Runda szósta” P.S. Herytiera Pizgacz

W kategorii książki dla dzieci najchętniej kupowana była interaktywna książeczka do stymulacji mowy dziecka od 6. miesiąca do 3. roku życia “Bubu uczy się mówić. A kuku!” Anny M. Buszkiewicz. Drugie miejsce zajmuje wyjątkowy zbiór bajeczek na dobranoc inspirowany odcinkami popularnego serialu animowanego dla najmłodszych “Bluey. Bajki 5 minut przed snem”. Trzecie miejsce to wzruszająca i pełna ciepła opowieść Marka Michalaka “Opowieści o tym, co w życiu ważne”.





“Bubu uczy się mówić. A kuku!” Anna M. Buszkiewicz “Bluey. Bajki 5 minut przed snem” (oprac. zbior.) “Opowieści o tym, co w życiu ważne” Marek Michalak “Mądre bajki” Agnieszka Antosiewicz “Mój pierwszy elementarz. Czytamy metodą sylabową” Alicja Karczmarska-Strzebońska “Kicia Kocia. Wiosna” Anita Głowińska “Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham” Sam McBratney “Każdy może być święty, czyli nawet łobuzy idą do nieba” Justyna Bednarek “Pandki, które obiecały” Rachel Bright, Jim Field “Kicia Kocia. Co się dzieje z placem zabaw?” Anita Głowińska

W kategorii najpopularniejszych książek w kategorii "fantastyka" w kwietniu nie malało zainteresowanie “Diuną” Franka Herberta, której pakiet znalazł się ponownie na pierwszym miejscu zestawienia. Na drugim miejscu znalazł się drugi tom serii Empireum Rebekki Yarros, a na trzecim pakiet “Wspomnienie o przeszłości Ziemi” Cixin Liu.

“Pakiet Kroniki Diuny” Frank Herbert “Iron Flame. Żelazny płomień. Empireum. Tom 2” Rebecca Yarros “Pakiet Wspomnienie o przeszłości Ziemi. Tomy 1-3: Problem trzech ciał, Ciemny las, Koniec śmierci” Cixin Liu “Fourth Wing. Czwarte Skrzydło. Empireum. Tom 1” Rebecca Yarros “Problem trzech ciał. Wspomnienie o przeszłości Ziemi. Tom 1” Cixin Liu “Ciemny las. Wspomnienie o przeszłości Ziemi. Tom 2” Cixin Liu “Pakiet Wiedźmin. Tomy 1-8” Andrzej Sapkowski “Bezsilna” Lauren Roberts “Mesjasz Diuny. Kroniki Diuny. Tom 2” Frank Herbert “Diuna. Kroniki Diuny. Tom 1” Frank Herbert

