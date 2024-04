To wyjątkowa okazja, aby podzielić się swoją pasją do czytania i zdobyć atrakcyjne nagrody.

Pierwsza edycja konkursu "Szkoła Czytelników"

Pierwsza edycja "Szkoły Czytelników" odbywa się pod hasłem "Książki budują mosty". Głównym celem konkursu jest inspirowanie uczniów do aktywnego czytania oraz umożliwienie nauczycielom prowadzenia dyskusji na temat znaczenia czytelnictwa i grupowej pracy nad kreatywnymi zadaniami.

“Jako księgarnia internetowa TaniaKsiazka.pl od wielu lat wspieramy czytelnictwo w Polsce i zachęcamy do czytania. Zazwyczaj dołączaliśmy do różnych akcji organizowanych przez instytucje, które dbają o poziom czytelnictwa w Polsce. Bardzo zależy nam na tym, żeby zainspirować do sięgania po książki młode pokolenie, dlatego wzięliśmy sprawy w swoje ręce i przygotowaliśmy autorski projekt “Szkoła Czytelników”. Wg nas - miłość do literatury warto rozbudzać od najmłodszych lat. Jest szansa, że z dzieci, które lubią czytać, wyrosną dorośli, którzy częściej sięgają po książki”- mówi właściciel księgarni internetowej TaniaKsiazka.pl Łukasz Kierus.

Pięć wydawnictw partnerami wydarzenia

Partnerami wydarzenia są wydawnictwa: Świetlik, Young, Dwukropek, Wilga i Rebis. Dyrektorka wydawnicza Grupy Wydawnictwo Kobiece (Świetlik i Young) Agnieszka Stankiewicz-Kierus podkreśla, że konkurs to oczywiście szansa na świetne nagrody dla szkół i uczniów. Ale to przede wszystkim okazja do zbudowania mostu między pracownikami branży wydawniczej i księgarskiej, a czytelnikami.

“Przyłączamy się do tego wydarzenia z prawdziwą przyjemnością, zwłaszcza że w ramach Wydawnictwa Kobiecego funkcjonują aż dwie marki przeznaczone dla dzieci i młodzieży: Świetlik i Young. Książki są ważne na każdym etapie życia, jednak na tym początkowym są wręcz kluczowe – by zrozumieć świat, innych ludzi i siebie samego. Inicjatywy takie jak Szkoła Czytelników pozwalają nam zrobić jeszcze więcej, pokazać, że naprawdę zależy nam, by to, nad czym pracujemy każdego dnia, docierało do czytelników i czytelniczek. Jeśli książka ma być mostem – a jesteśmy przekonani, że każda ma potencjał, żeby się nim stać – musi wyruszyć w świat, spotkać się z zachwytem i krytyką, poruszyć, zdenerwować, wzruszyć, znudzić i wciągnąć. Wszystkie te doświadczenia są ważne, to dzięki nim wyrabiamy sobie gust, poznajemy swoje preferencje i uczymy się o nich dyskutować. Chcemy pokazać, że ta przygoda może być częścią życia każdego dziecka i nastolatka. Nieważne, czy rozpocznie się w szkole czy w domu, ważne, by trwała i przynosiła radość. Bo tym właśnie jest czytanie – podróżą i radością” - podkreśla Agnieszka Stankiewicz-Kierus.

Konkurs wspiera Fundacja Powszechnego Czytania

Głównym partnerem konkursu "Szkoła Czytelników" jest społeczny projekt "Ratownicy Czytelnictwa" prowadzony przez Fundację Powszechnego Czytania.

"Jak pokazują badania, dzieci które sięgają po książki dla przyjemności, rozwijają zdolność krytycznego myślenia, posiadają większy zasób słownictwa i lepiej radzą sobie z rozumieniem tekstu. Te umiejętności są nie tylko kluczowe w kontekście rozwoju kompetencji przyszłości, ale mają większy wpływ na sukces edukacyjny uczniów niż ich pochodzenie socjoekonomiczne. Dlatego pomysł Szkoły Czytelników, który stawia na przyjemność z czytania i kreatywność jest tak cenny” - mówi Katarzyna Konopka z Fundacji Powszechnego Czytania.

Zasady konkursu “Szkoła Czytelników”

Do udziału w konkursie mogą zgłosić się zespoły uczniowskie (z klasy czy kółek zainteresowań) ze szkół podstawowych z całej Polski pod opieką nauczyciela. Konkurs odbywa się w kategoriach: klasy I - IV i V - VIII.



Zadanie polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi w dowolnej formie na pytanie: “Jak książki budują mosty?” i wysłaniu odpowiedzi przez formularz znajdujący się na stronie www.szkolaczytelnikow.pl do 20 maja 2024 r.

Atrakcyjne nagrody dla szkół, uczniów i nauczycieli

Wartość nagród w konkursie Szkoła Czytelników to ponad 50 tys. zł. Organizator przyzna 4 nagrody główne za 1 i 2 miejsce w każdej kategorii: bony na zakupy do TaniaKsiazka.pl (5000 zł i 3000 zł), certyfikaty “Szkoła Czytelników” i czytelnicze gadżety dla szkół, indywidualne nagrody rzeczowe (książki, przybory szkolne, gadżety czytelnicze) i dyplomy dla uczniów oraz bony na zakupy i dyplomy dla nauczycieli.

Będą też wyróżnienia, w tym “Wyróżnienie Prezydenta Miasta Białegostoku” dla najbardziej kreatywnej pracy spośród zgłoszeń przesłanych przez białostockie szkoły.

“Miasto Białystok i Prezydent Miasta Białegostoku objęli tę akcję honorowym patronatem, co nie powinno dziwić. Nam, jako miastu, zależy na tym, by szczególnie młodsi, zamiast po komórkę czy tablet sięgali po książkę, by byli przyzwyczajeni do tego, że warto czytać. Bardzo ważne jest edukowanie młodych czytelników, że książka jest czymś wyjątkowym, że warto trzymać ją w dłoniach, warto ją czytać i stąd nasza obecność w tej akcji i zachęta do tego, by białostockie szkoły też włączyły się do rywalizacji” - mówi zastępca prezydenta Białegostoku ds. edukacji Rafał Rudnicki.

Patroni honorowi:

Minister Edukacji, Rzecznik Praw Dziecka, Prezydenta Miasta Białegostoku.

Ambasador konkursu: Przemek Staroń - nauczyciel, psycholog i kulturoznawca, zdobywca tytułu Nauczyciel Roku 2018.

Patroni medialni: wp.pl, Magazyn Literacki “Książki”, Portal Oświatowy i Polskie Radio Białystok.

Białostocka księgarnia od niemal 18 lat wspiera czytelnictwo. Promuje książki i autorów w mediach społecznościowych, organizuje akcje czytelnicze (m.in. wirtualne targi książki - WyCzytOn czy wydarzenie dla czytelników literatury Young Adult ZaBOOKowany Tydzień).

Bierze też udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych organizowanych przez szanowane podmioty zewnętrzne, m.in. Plebiscyt Książka Roku portalu LubimyCzytac.pl czy akcja #TataTeżCzyta Fundacji Powszechnego Czytania. Wspiera również szpitale w Polsce pomagając urządzać kąciki czytelnicze dla pacjentów oraz bezpłatnie przekazuje książki na nagrody rzeczowe w konkursach szkolnych, czy zawodach sportowych. Aktywnie współpracuje z akcją bookcrossingu dostarczając książki do “Białostockich Śledzi Książkowych”.