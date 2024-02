Z pierwszego miejsca listy sprzedaży nie schodzi książka Joanny Kuciel-Frydryszak "Chłopki. Opowieść o naszych babkach", która jest jednym z przebojów ubiegłego roku. To książka, która ciągle budzi żywe dyskusje wśród czytelników, wielu z nich poleca ten tytuł do przeczytania dla każdego. Również inna książka “Służące do wszystkiego” Joanny Kuciel-Frydryszak znalazła się w pierwszej dziesiątce zestawienia TopKa.

Co ciekawe - tym razem na liście najlepiej sprzedających się książek znalazło się dużo więcej, niż zwykle książek z kategorii “rozwój osobisty”. Tytuł “Nic mnie nie złamie. Zapanuj nad swoim umysłem i pokonaj przeciwności losu” Davida Gogginsa znalazł się na drugim miejscu TopKa, a “Atomowe nawyki” Jamesa Cleara na trzecim.

“Chłopki. Opowieść o naszych babkach” Joanna Kuciel-Frydryszak “Nic mnie nie złamie. Zapanuj nad swoim umysłem i pokonaj przeciwności losu” David Goggins “Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty” James Clear “Glukozowa rewolucja” Jessie Inchauspé “Fala” Maria Krasowska “Bogaty ojciec, biedny ojciec” Sharon Lechter “Venom II. W otchłani chaosu. Venom. Tom 2” Aleksandra Kondraciuk “Służące do wszystkiego” Joanna Kuciel-Frydryszak “Nie zaczęło się od ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces” Mark Wolynn “Venom. Tom 1” Aleksandra Kondraciuk





W kategorii "książki dla młodzieży" klienci TaniaKsiazka.pl w styczniu najchętniej wybierali "Falę" Marii Krasowskiej. To historia, która zapowiadała się dla bohaterów, jako wspaniałe wakacje na Bali, jednak tsunami powoduje, że sielanka zmienia się w koszmar. Nadal wysoko plasuje się cykl “Rodzina Monet” Weroniki Anny Marczak. Kolejny miesiąc na trzecim miejscu TopKi znalazła się książka Kelsey Hartwell “11 papierowych serc”. Co ciekawe na szczycie “młodzieżówki” ponownie znalazły się wszystkie wydane tomu cyklu “Trylogii Hell” PS. Herytiery Pizgacz. Być może jest to związane z zapowiedzią nadchodzącej premiery finału tej serii.

“Fala” Maria Krasowska “Diament. Rodzina Monet. Tom 4. Część 1” Weronika Marczak “11 papierowych serc” Kelsey Hartwell “Burn the Hell. Runda trzecia” P.S. Herytiera Pizgacz “Burn the Hell. Runda czwarta” P.S. Herytiera Pizgacz “Start a Fire. Runda druga” P.S. Herytiera Pizgacz Planer Książkary “Perełka. Rodzina Monet. Tom 3. Część 2” Weronika Marczak “Start a Fire. Runda pierwsza” P.S. Herytiera Pizgacz “Extinguish the Heat. Runda piąta” P.S. Herytiera Pizgacz



W kategorii książek obyczajowych styczniową TopKę otwierają dwa tomy "Venom", czyli połączenie sensacji z romansem autorstwa Aleksandry Kondraciuk. Nadal wysoko są tomy cyklu “Students” Aleksandry Negrońskiej.

“Venom II. W otchłani chaosu. Venom. Tom 2” Aleksandra Kondraciuk “Venom. Tom 1” Aleksandra Kondraciuk “Identical. Students. Tom 3” Aleksandra Negrońska “Different. Students. Tom 2” Aleksandra Negrońska “Unique. Students. Tom 4” Aleksandra Negrońska “Clone. Students. Tom 1” Aleksandra Negrońska “Maybe You. Westwood Academy. Tom 2” Weronika Ancerowicz “I Wanna Fall. Bright Side. Die. Tom 1” Aleksandra Nil “For Sure Not You. Westwood Academy. Tom 1” Weronika Ancerowicz “Kwiat paproci T. 7 Mszczuj” Katarzyna Berenika Miszczuk

W kategorii najpopularniejszych książek dla dzieci w styczniu zaszła zmiana. Z podium spadł przebój “Świat Poli. Pytaj do woli” Ireny Mąsior. Na pierwszym miejscu znalazła się “Zaczarowana zagroda” Aliny i Czesława Centkiewiczów, która jest lekturą szkolną. Drugie miejsce zajmuje Anita Głowińska i jej “Kicia Kocia się złości”. Podium zamykają “Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” Justyny Bednarek.

“Zaczarowana zagroda” Alina Centkiewicz, Czesław Centkiewicz “Kicia Kocia się złości” Anita Głowińska “Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych). Tom 1” Justyna Bednarek “Mój pierwszy elementarz. Czytamy metodą sylabową” Alicja Karczmarska-Strzebońska “Świat Poli. Pytaj do woli” Irena Mąsior Mili0nerka “Bubu uczy się mówić. A kuku!” Anna M. Buszkiewicz “Opowieści o tym, co w życiu ważne” Marek Michalak “Dotknij i poczuj. Książeczka sensoryczna. Zwierzęta na wsi” Grażyna Wasilewicz “Cukierku, Ty Łobuzie!” Waldemar Cichoń “Mądre bajki” Agnieszka Antosiewicz

Dane najlepiej sprzedających się tytułów w styczniu pochodzą ze sklepów stacjonarnych i księgarni on-line należących do TaniaKsiazka.pl.

Sprawdź pełne zestawienie TopKa TaniaKsiazka.pl.