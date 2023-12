Na pierwsze miejsce bestsellerów wróciła (z trzeciego) książka Joanny Kuciel-Frydryszak "Chłopki. Opowieść o naszych babkach". To jeden z tegorocznych przebojów sprzedaży księgarni TaniaKsiazka.pl, który od majowej premiery doczekał się już 12 dodruków. Na drugie miejsce zestawienia spadła książka dla dzieci “Świat Poli. Pytaj do woli” Ireny Mąsior, a na trzecie (z drugiego) najnowszy tom z serii “Rodzina Monet” Weroniki Anny Marczak.

W kategorii książek dla dzieci listopadową TopKę otwiera Irena Mąsior ze “Światem Poli”. Tuż za nią są dwie książeczki z popularnych serii dla najmłodszych. Na 2. miejscu znalazła się “Kicia Kocia się złości” Anity Głowińskiej, a na 3. “Pucio robi porządek” Marty Galewskiej-Kustry.

W kategorii “książki dla młodzieży” klienci TaniaKsiazka.pl najchętniej wybierali “Diament”, czyli pierwszą część najnowszego tomu cyklu “Rodzina Monet” Weroniki Anny Marczak. Na drugim miejscu znalazł się “Planer Książkary” - specjalna publikacja przeznaczona dla miłośników czytania stworzona we współpracy Wydawnictwa Young i TaniaKsiazka.pl. Kolejne miejsca TopKi w kategorii książek dla młodzieży zajmuje cykl “Rodzina Monet”.

Podium kategorii “poradniki” opanował dr Tadeusz Oleszczuk, specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa, promotor holistycznego podejścia do zdrowia. Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się jego publikacja pt. "O Menopauzie. Czego ginekolog Ci nie powie", której współautorką jest dziennikarka Anna Augustyn-Protas. Autorzy posługując się informacjami medycznymi w przystępny sposób opisują tajniki menopauzy. Drugie miejsce podium zajmuje książka Tadeusza Oleszczuka przeznaczona dla mężczyzn, pt. “Facet, jak młody bóg” o tym, jak opóźnić starzenie, jak poprawić kondycję i co robić, by długo cieszyć się dobrym zdrowiem. Podium zamyka trzecia książka ginekologa - “Uspokój swoje hormony. Czego ginekolog ci nie powie. Jak zadbać o swoje zdrowie i znów cieszyć się życiem?”. To poradnik skierowany do dziewcząt i kobiet, odkrywający przed nimi rolę hormonów oraz ich wpływ na organizm i samopoczucie.

Dane najlepiej sprzedających się tytułów w listopadzie pochodzą ze sklepów stacjonarnych i księgarni on-line należących do TaniaKsiazka.pl.

Sprawdź pełne zestawienie TopKa TaniaKsiazka.pl.