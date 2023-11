TaniaKsiazka.pl najlepsza w kategorii ”Książki i Multimedia” według Opineo

W 14. edycji Rankingu Sklepów Internetowych Opineo oceniana była jakość usług e-sklepów w 17 kategoriach tematycznych. Metodologia rankingu opiera się na recenzjach klientów po dokonanych zakupach. Główne kryteria to: szybkość dostawy, obsługa klienta i jakość opakowania. Klienci deklarują również chęć polecenia sklepu znajomym. System oceniania jest stały od 2010 roku, co pozwala na porównywalność wyników z lat poprzednich.

Założyciel księgarni TaniaKsiazka.pl, Łukasz Kierus podkreśla, że wysokie miejsce w rankingu to wynik długotrwałej pasji i zaangażowania w zapewnianie najlepszych doświadczeń zakupowych dla klientów.

- TaniaKsiazka.pl jest w rankingu Opineo.pl na wysokich lokatach od 2015 roku. Za każdym razem to dla nas ogromne wyróżnienie i dowód na to, że nasza praca jest doceniana przez klientów. Naszą misją od samego początku było skupienie na jakości asortymentu, zróżnicowanej ofercie i szybkim dostępie do produktów. Ale największą wagę przywiązujemy do obsługi klienta na najwyższym poziomie. W ciągu lat zbudowaliśmy trwałe relacje z naszymi klientami i dbamy o to, aby spełniać ich oczekiwania - mówi Łukasz Kierus.

Poza standardową oceną sklepów w skali od 1 do 5, Opineo uwzględnia i docenia ich gotowość do wsłuchania się w opinię kupujących. To sprawia, że w rankingu widać faktyczne nastroje konsumentów i miarodajny obraz pozycji e-sklepów w branży handlu internetowego.

Przez ostatni rok Taniaksiazka.pl zebrała na Opineo ponad 6,6 tysiąca opinii ze średnią oceną aż 4,89 (na 5,0). Łącznie na platformie ma ponad 133 tys. ocen klientów. Białostocka księgarnia przekształciła się z małej, rodzinnej działalności w prężnie działającą firmę realizującą zamówienia na całym świecie.

Rafał Bartoszewicz - dyrektor marketingu w Gloselu (spółce właścicielskiej księgarni TaniaKsiazka.pl) podkreśla, że budowanie pozytywnego wizerunku firmy w sieci to również wynik starannej strategii marketingowej.

- Od samego początku stawialiśmy na transparentność i uczciwość wobec klientów. Ich potrzeby są na pierwszym miejscu, a oni odwdzięczają się nam świetnymi opiniami. To nas motywuje do działania. Cieszą nas zwłaszcza takie opinie, gdzie klient pisze np. “jak zawsze wszystko było świetnie”. To znaczy, że jakość naszej obsługi utrzymuje się na stałym poziomie, a klienci wracają na zakupy. Współpraca z platformami takimi jak Opineo, pomaga budować zaufanie i dowodzi, że TaniaKsiazka.pl spełnia wysokie standardy - podkreśla Rafał Bartoszewicz.

Rok temu TaniaKsiazka.pl w rankingu Opineo była na drugim miejscu w kategorii Książki i Multimedia. W tym roku zdobyła też Złoty Medal “Konsumencki Lider Jakości 2023” w kategorii "Internetowe księgarnie wysyłkowe". Jest najbardziej lubianą marką e-commerce wśród Polaków, co w 2021 i 2022 r. potwierdził raport spółki SentiOne. Obecna na polskim rynku od 17 lat marka pokonała takich gigantów jak Allegro czy Amazon w kategorii „e-Commerce – sklepy internetowe”.

TaniaKsiazka.pl to istniejąca od 2006 roku, jedna z najbardziej rozpoznawalnych księgarni online w Polsce. Jej misją jest poszerzanie grona polskich czytelników i dbałość o wysoki poziom obsługi konsumentów. W asortymencie sklepu znajduje się niemal 400 tys. produktów - książek, gier, zabawek, produktów elektronicznych i artykułów papierniczych. TaniaKsiazka.pl stale powiększa sieć stacjonarnych punktów odbioru zamówień online. Obecnie w całej Polsce ma ich ponad 40, w tym 12 księgarni pod marką TaniaKsiazka.pl.