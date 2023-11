Na pierwszym miejscu bestsellerów utrzymała się książka dla dzieci “Świat Poli. Pytaj do woli” Ireny Mąsior (znanej z TikToka i Instagrama “Mili0nerki”). Publikacja influencerki trafiła do sprzedaży w pierwszej połowie września i od tej pory cieszy się niesłabnącą popularnością wśród klientów białostockiej księgarni. Tuż za nią plasuje się tegoroczny przebój kategorii młodzieżowej, czyli najnowszy tom z serii “Rodzina Monet” Weroniki Anny Marczak. Na trzecie miejsce podium (z drugiego) spadła historia Joanny Kuciel-Frydryszak “Chłopki. Opowieść o naszych babkach".

TopKę kategorii “literatura piękna” otwiera Jon Fosse i jego publikacja “Drugie imię. Septologia 1-2”. Krytycy piszą, że to najwybitniejsze dzieło norweskiego pisarza, tegorocznego laureata nagrody Nobla w dziedzinie literatury, którą otrzymał “za nowatorskie sztuki i prozę, które dają wyraz niewysłowionemu”. Na drugim miejscu znalazła się książka Jakuba Żulczyka “Dawno temu w Warszawie”, która jest kontynuacją powieści “Ślepnąc od świateł”. Trzecie miejsce w TopKa zajmuje najnowsza książka Katarzyny Nosowskiej “Nie mylić z miłością”, zawierająca najbardziej osobiste i intymne teksty artystki.

Kategorię “literatura faktu, reportaż” otwierają dwie historie Joanny Kuciel-Frydryszak o prawdziwym życiu biednych kobiet w mieście i na wsi. To “Chłopki. Opowieść o naszych babkach" oraz “Służące do wszystkiego”. Trzecie miejsce w tej kategorii zajmuje “Aneks. Niebezpieczne związki III RP” Wojciecha Sumlińskiego i Tomasza Budzyńskiego, który ujawnia aneks do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych.

W kategorii “książki dla młodzieży” w październiku klienci najchętniej wybierali “Diament”, czyli pierwszą część najnowszego tomu cyklu “Rodzina Monet” Weroniki Anny Marczak. Na drugim miejscu znalazło się kompendium wiedzy o świecie czarodziejskim, czyli “Harry Potter. Magiczny almanach” J. K. Rowling. To pełen zachwycających ilustracji, map, wykresów, list, osi czasu, ulubionych cytatów, infografik i wielu innych elementów związanych z epicką serią książek Rowling. Podium tej kategorii zamyka “Planer Książkary”, który został stworzony we współpracy Wydawnictwa Young i TaniaKsiazka.pl, z myślą o osobach, które całe dnie spędzają wśród stron książek i uwielbiają piękne rzeczy.

Dane najlepiej sprzedających się tytułów w październiku pochodzą ze sklepów stacjonarnych i księgarni on-line należących do TaniaKsiazka.pl.

