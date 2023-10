Prestiżowy złoty “Laur Klienta 2023” dla Bee.pl

Laur Klienta to jeden z najbardziej liczących się certyfikatów konsumenckich w kraju. Od niemal 20 lat bada popularność marek, produktów i usług, sondując opinie i preferencje konsumentów. W tym roku blisko milion respondentów oceniało ponad 300 kategorii marek, produktów i usług z różnych branż.

Należący do białostockiej spółki Glosel sklep Bee.pl zyskał najwięcej głosów klientów w kategorii “jakość świadczonych usług - sklepy zdrowie i uroda online”.

- Złoty Laur Klienta ma dla nas ogromną wartość, bo jest przyznawany przez konsumentów. Jest to także wyraz ich zaufania do naszej ciągle młodej, ale rozpoznawalnej marki na rynku ogólnopolskim. Staramy się wyróżniać nie tylko bogatą ofertą, którą ciągle rozbudowujemy, ale także wysoką jakością obsługi klienta. Nasi klienci są dla nas największą motywacją do podnoszenia jakości usług. Certyfikat, który otrzymaliśmy, poświadcza że idziemy w dobrą stronę, bo to konsumenci uhonorowali nas złotym Laurem - podkreśla Rafał Bartoszewicz - dyrektor marketingu w Gloselu.

Sklep internetowy Bee.pl działa na rynku od 2018 roku. Jest liderem w kategorii zdrowej żywności i napojów roślinnych na rynku e-commerce w Polsce. Ma bardzo wysokie oceny wśród klientów. Na platformie Opineo ma wyróżnienia w kategorii "Żywność” (2020) i "Żywność - Delikatesy” (2022), w programie wiarygodnych opinii ma ich ponad 10 tys. Na platformie Ceneo Bee.pl wyróżnia się jako skuteczny sprzedawca z oceną 5,0 (znakomity).

– Klienci i ich dobre doświadczenia zakupowe to nasz priorytet. Wyszukujemy więc dla nich lepszy asortyment niż oferują inni. Mówiąc “lepszy” mam na myśli - zdrowszy, ciekawszy, z dobrych źródeł, od sprawdzonych producentów i dostawców. Dbamy o to, by w naszej ofercie były artykuły wysokiej jakości, z dobrym składem, przygotowywane zgodnie z najnowszymi trendami. Muszą też wpisywać się w nasze przesłanie - “Żyj leepiej, kupuj mądrzeej”. Z jednej strony chcemy dawać klientom wybór lepszych produktów, a z drugiej ułatwiać im życie. U nas w jednym miejscu mogą zrobić duże zakupy i mieć je dostarczone np. pod drzwi czy do automatu paczkowego. Dzięki temu unikną stania w kolejkach, czy korkach, zużyją mniej paliwa - mówi dyrektor handlowy sklepu Bee.pl Sławomir Siergiejczyk (na zdj.).

Nagroda Laur Klienta przyznawana jest od 2004 na podstawie sondażu popularności marek, produktów i usług w programie Laur Konsumenta/Laur Klienta. Konkurs powstał m.in. po to, żeby dostrzec, docenić, uhonorować, ale i nagłośnić na skalę krajową te podmioty gospodarcze, które są właścicielami najpopularniejszych marek, produktów oraz usług według respondentów. Co roku ocenianych jest ponad 300 kategorii. Organizatorem konkursu jest redakcja “Stron Biznesu” - dodatku promocyjno-informacyjnego ukazującego się w Dzienniku Gazecie Prawnej i “Stron Rynku” w Gazecie Wyborczej.

W tym roku e-sklep Bee.pl otrzymał Odznakę Dobrych Cen Dealavo 2023. Zajmująca się rozwiązaniami do analityki e-commerce spółka Dealavo, wyróżniła sklepy oferujące klientom wyjątkowo korzystne ceny. Aby otrzymać odznakę, sklep musi wykazać się cenami niższymi niż średnia rynkowa dla przynajmniej 70% analizowanego asortymentu.