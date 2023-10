TaniaKsiazka.pl na 26. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

Na targach, które odbywają się w ostatni weekend października, będzie obecna księgarnia internetowa TaniaKsiazka.pl, która właśnie świętuje 17-lecie istnienia. Z tej okazji obiecuje uczestnikom wiele urodzinowych niespodzianek. Klienci, którzy odwiedzą stoisko białostockiej księgarni, znajdą tam ogromny wybór książkowych bestsellerów i atrakcyjne targowe zniżki.

Do zakupów otrzymają gratis urodzinowe wydanie “TanioKsiążkowej” zakładki. Na pomarańczowym stoisku w hali “Wisła” EXPO Kraków będą także spotkania ze znanymi autorami.

- Możliwość spotkania z ulubionym autorem, to jedna z największych atrakcji targów, na którą czeka wielu czytelników. Na nasze stoisko zaprosiliśmy m.in. mieszkającą na stałe w Kanadzie Karolinę Wójciak, która pisze tzw. książki “nieodkładalne”. Od jej, budujących napięcie do ostatniej strony, powieści trudno jest się oderwać. Nasi recenzenci piszą, że liczba zwrotów akcji w jej książkach może przyprawić o zawrót głowy. Drugą pisarką, z którą będzie można spotkać się na stoisku TaniaKsiazka.pl, jest pochodząca tak jak my z Podlasia - Agnieszka Mielech. To autorka, która tworzy głównie literaturę dla dzieci. Jej seria “Emi i Tajny Klub Superdziewczyn” jest ogromnie popularna - mówi współwłaściciel TaniaKsiazka.pl Łukasz Kierus.

Spotkanie z Karoliną Wójciak rozpocznie się na stoisku TaniaKsiazka.pl o 14:00 w sobotę 28.10, a Agnieszkę Mielech będzie można spotkać w piątek 27.10 od 12:00.

Nowością, przygotowaną specjalnie na targi w Krakowie, będą “TanioKsiążkowe” skarpetki, w lubianym trendzie “nie do pary”. Będzie też dostępne wydanie “Planera Książkary” - specjalnego dziennika dla miłośników czytania. Jest w nim miejsce m.in. na wyzwania czytelnicze, czy książkowe playlisty, przestrzeń na cytaty, recenzje przeczytanych tytułów, czy opisy ulubionych bohaterów.

- ”Planer Książkary” jest odpowiedzią na potrzeby klientów, przede wszystkim młodych czytelniczek. Wielokrotnie zwracały się do nas z pytaniami, czy mamy w ofercie coś specjalnie dla nich. Cenimy sobie zdanie klientów i słuchamy ich potrzeb, więc od października mamy go w ofercie. Planer wydało wydawnictwo Young (imprint Wydawnictwa Kobiecego) przy naszej współpracy, więc jest on wręcz skrojony na miarę przez zespół, który świetnie zna się na potrzebach czytelników. Dostępny jest tylko na TaniaKsiazka.pl i wszedł do sprzedaży specjalnie na nasze urodziny. Kończymy je na Targach w Krakowie - jednym z najważniejszych wydarzeń branży księgarskiej - mówi dyrektor marketingu w Gloselu Rafał Bartoszewicz.

Oprócz “Planera Książkary” na stoisku TaniaKsiazka.pl będzie można zaopatrzyć się w inne gadżety: duże, bawełniane torby do noszenia książek i nie tylko, czytelnicze kubki, kawę, herbatę, czy zakładki magnetyczne.

Stoisko TaniaKsiazka.pl będzie znajdować się pod nr. D39 w hali Wisła w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9. Targi czynne są w dniach 26-29.10. 2023 roku w godz. 10:00–17:00 w czwartek i niedzielę oraz 10:00–19:00 w piątek i sobotę.

TaniaKsiazka.pl to istniejąca od 2006 roku, jedna z najbardziej rozpoznawalnych księgarni online w Polsce. Jej misją jest poszerzanie grona polskich czytelników i dbałość o wysoki poziom obsługi konsumentów. W asortymencie sklepu znajduje się niemal 400 tys. produktów - książek, gier, zabawek, produktów elektronicznych i artykułów papierniczych. TaniaKsiazka.pl stale powiększa sieć stacjonarnych punktów odbioru zamówień online. Obecnie w całej Polsce ma ich 45, w tym 12 księgarni pod marką TaniaKsiazka.pl.

TaniaKsiazka.pl od lat zdobywa branżowe nagrody - m.in. stale zajmuje najwyższe lokaty w rankingach Ceneo i Opineo. Jest też najbardziej lubiana marką e-commerce wśród Polaków, co w 2021 i 2022 r. potwierdził raport spółki SentiOne. Obecna na polskim rynku od 16 lat marka pokonała takich gigantów jak Allegro czy Amazon w kategorii „e-Commerce – sklepy internetowe”.