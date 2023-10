Właściciele TaniaKsiazka.pl: od 17 lat najważniejszy dla nas jest klient

Od małej księgarni do jednego z liderów branży

W 2006 roku księgarnię założył białostoczanin Łukasz Kierus - z wykształcenia biolog, który miłość do książek wyniósł z domu rodzinnego. Przez pierwsze lata zespół księgarni był kilkuosobowy, obecnie pracuje w niej kilkaset osób. Procesy w firmie są zautomatyzowane, TaniaKsiazka.pl współpracuje z ponad 200 wydawcami książek, około 80 producentami gier i zabawek oraz kilkudziesięcioma dystrybutorami, największymi firmami logistycznymi i kurierskimi w kraju.

- Kilka lat temu zainwestowaliśmy w rozwój infrastruktury i logistyki, jesteśmy na bieżąco z nowościami wydawniczymi, technologicznymi i marketingowymi. Zawsze stawialiśmy na jakość obsługi, szybką wysyłkę, atrakcyjne ceny i nadal to jest dla nas ważne - mówi Łukasz Kierus - założyciel TaniaKsiazka.pl.

Księgarnia TaniaKsiazka.pl to najważniejsza z marek należących do spółki Glosel, której właścicielami są Łukasz Kierus i jego żona Agnieszka Stankiewicz-Kierus.

TaniaKsiazka.pl na szczycie branży księgarskiej

Wg najnowszego raportu „E-COMMERCE W POLSCE 2023” opracowanego przez Gemius, Polskie Badania Internetu oraz IAB Polska, TaniaKsiazka.pl umocniła 3. miejsce w kategorii sprzedawców tradycyjnych multimediów (książki, płyty itp.).

Dynamiczny rozwój spółki to także uznanie branży w postaci nagród, których białostocka księgarnia ma około 40. Najwięcej to wyróżnienia za świetne recenzje w rankingach opinii klientów, prowadzonych m.in. przez portale Opineo i Ceneo. We wrześniu tego roku TaniaKsiazka.pl otrzymała Złoty Medal “Konsumencki Lider Jakości 2023” od redakcji Strefy Gospodarki, zajmując 1. miejsce w kategorii "Internetowe księgarnie wysyłkowe”.

Klienci na pierwszym miejscu

Zdaniem Łukasza Kierusa obecnie największym wyzwaniem dla firmy jest utrzymanie konkurencyjności na bardzo dynamicznym rynku. Natomiast priorytetem ciągle jest zwiększanie satysfakcji klientów.

- Zawsze stawialiśmy na jakość obsługi, szybką wysyłkę i atrakcyjne ceny. Dzięki temu zdobyliśmy zaufanie i sympatię naszych klientów. Chcemy rozwijać naszą ofertę o nowe produkty i usługi, które będą odpowiadać na ich potrzeby. Chcemy też wzmacniać relacje z naszymi dostawcami, wydawcami i autorami, aby wspólnie promować czytelnictwo w Polsce. Wierzymy, że książka to nie tylko produkt, ale także wartość kulturowa, która ma znaczenie dla rozwoju społecznego i osobistego. Dlatego chcemy być księgarnią, która nie tylko sprzedaje, ale także edukuje, integruje i zachęca do czytania - podkreśla Łukasz Kierus.

Dyrektor marketingu w spółce Glosel Rafał Bartoszewicz również zwraca uwagę na ogromne znaczenie klientów.

- Klienci są dla nas najważniejsi - to dzięki nim jesteśmy tak daleko. Ich zdanie jest dla nas kluczowe. Kładziemy coraz większy nacisk na słuchanie ich opinii, chcemy prowadzić wartościowy dialog, badać trendy i oczekiwania. To dla nas bardzo ważne, bo wtedy będziemy dostarczać im najlepszą ofertę i rekomendacje - uważa Rafał Bartoszewicz.

Wizja rozwoju na dynamicznym rynku książek

Obecnie asortyment TaniaKsiazka.pl liczy ponad 400 tysięcy produktów, około 70% z nich to książki. Stronę www.TaniaKsiazka.pl odwiedzają prawie 3 mln użytkowników miesięcznie.

- Widzę wiele szans dla księgarni internetowych w Polsce, ze względu na to, że coraz więcej osób korzysta z zakupów online. Wielu czytelników szuka inspiracji i rekomendacji na temat tytułów, po jakie warto sięgać. Społeczności czytelnicze rosną, ludzie chętnie dzielą się swoimi opiniami i recenzjami. To wszystko tworzy duży potencjał dla rozwoju rynku książki w Polsce - zauważa Agnieszka Stankiewicz-Kierus - współwłaścicielka TaniaKsiazka.pl.

TaniaKsiazka.pl rozwija także sieć punktów odbioru osobistego. Obecnie ma ich w kraju 45, z czego 12 to księgarnie stacjonarne.

TaniaKsiazka.pl - promocja czytelnictwa i działalność charytatywna

TaniaKsiazka.pl znana jest z uczestnictwa w akcjach czytelniczych. W tym roku wspierała m.in. plebiscyt “Książka Roku”, kampanię #TataTeżCzyta, współorganizowała czytelnicze wydarzenie dla młodzieży “ZaBOOKowany Tydzień”, przekazała też książki do białostockich “Śledzi czytelniczych”, na liczne kiermasze i akcje dobroczynne w całej Polsce.

Białostocka księgarnia od lat angażuje się też charytatywnie pomagając podlaskim fundacjom. Od 10 lat wspiera Fundację "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi. Przekazała na jej rzecz ponad 500 tys. zł, a także wiele przedmiotów na aukcje charytatywne. Od 5 lat aktywnie współpracuje z Fundacją Białystok Biega, jako sponsor biegów miejskich i terenowych, a od 3 lat jako sponsor tytularny biegu dla dzieci “Moltani Kids Run”. W tegorocznej edycji Moltani Kids Run wzięła udział rekordowa liczba 1 700 uczestników. Było to największe dziecięce wydarzenie organizowane przez Fundację Białystok Biega i prawdopodobnie największy bieg dziecięcy w Polsce.

- Wywodzimy się z Białegostoku i staramy się pomagać lokalnej społeczności. I to nie tylko finansowo, choć regularnie przekazujemy pieniądze na wsparcie. Ale też aktywnie włączamy się w działania fundacji, by dawać przykład także innym przedsiębiorcom - podkreśla Łukasz Kierus.

Zrównoważone podejście do opakowań i ekologii

Bardzo ważnym elementem działalności białostockiej spółki jest też racjonalne podejście do gospodarowania opakowaniami. Specjaliści logistyki analizują rynek i dostosowują pudełka pod konkretny sklep i asortyment, nieustannie doskonaląc się w tym zakresie. Glosel współpracuje z największymi producentami opakowań na świecie - doskonaląc kartony pod kątem wytrzymałościowym, jak i optymalizacji przestrzeni w ich wnętrzu. Paczki pakowane są w certyfikowane kartony, w przesyłkach nie ma folii, tylko produkowany na miejscu wypełniacz z tekturowej makulatury.

Świętowanie 17. urodzin z klientami

Tradycją białostockiej księgarni jest świętowanie urodzin z klientami. W tym roku TaniaKsiazka.pl obchodzi urodziny w dniach 3-16 października. Jak co roku będzie można skorzystać z rabatów na zakupy, darmowej dostawy od niższego progu zakupowego i prezentów za grosz. W mediach społecznościowych księgarni będą też konkursy z nagrodami, m.in. wiele zestawów ciekawych książek skierowanych do różnych grup czytelników. A najcenniejsze nagrody to vouchery na podróże i czytniki e-booków.

TaniaKsiazka.pl znana jest także z dokładania do zamówień gratisowych zakładek do książek. Wokół nich wytworzyła się społeczność czytelników - kolekcjonerów, którzy wymieniają się zakładkami między sobą. Od tego roku dostępne są autorskie projekty, tworzące spójną kolekcję. W październiku do klientów trafi specjalna urodzinowa edycja zakładki.

