Na pierwsze miejsce bestsellerów we wrześniu szturmem wdarła się książka dla dzieci “Świat Poli. Pytaj do woli”, znanej z TikToka i Instagrama “Mili0nerki, czyli Ireny Mąsior. Publikacja influencerki trafiła do sprzedaży w pierwszej połowie września i zbiera świetne recenzje. Tuż za nią plasuje się tytuł “Chłopki. Opowieść o naszych babkach" Joanny Kuciel-Frydryszak. To wyjątkowa historia pokazująca prawdziwe życie kobiet na dawnej polskiej wsi. Trzecie miejsce to najnowsza odsłona Trylogii Hell “Extinguish The Heat. Runda szósta” autorstwa P.S. Herytiery Pizgacz.

Po raz pierwszy od stycznia na podium najlepiej sprzedających się tytułów na TaniaKsiazka.pl nie znalazł się ani jeden tom “Rodziny Monet” Weroniki Anny Marczak. Historia Hailie Monet spadła nawet z pierwszej dziesiątki bestsellerów. Być może sytuacja wkrótce się zmieni, bo pod koniec października ukaże się kolejny tom cyklu.

Co ciekawe - również listy najchętniej kupowanych książek w kategorii “młodzieżowe” nie otwiera cykl o Hailie Monet. Tym razem wygrywa z nią, będąca na liście lektur szkolnych klasyka, czyli “Lew, Czarownica i stara szafa. Opowieści z Narnii. Tom 1” autorstwa C.S. Lewisa w wydaniu filmowym. Cykl “Rodzina Monet” zajmuje kolejne miejsca zestawienia.

W kategori najlepiej sprzedających się na TaniaKsiazka.pl książek dla dzieci nie ma zaskoczenia. Pierwsze miejsce zajmuje “Świat Poli. Pytaj do woli” Ireny Mąsior. Zaraz za nią dwie lektury szkolne - “Asiunia” Joanny Papuzińskiej i “Mikołajek” René Goscinnego i Jeana-Jacques’a Sempégo.

We wrześniu zaglądamy też do kategorii fantastyka, w której znajdziemy książki fantasy, horror i grozę oraz science fiction. Tu największe zainteresowanie wzbudziło filmowe wydanie (kolejnej) lektury szkolnej - “Hobbit, czyli tam i z powrotem” J. R. R. Tolkiena (wydanie tradycyjne również znajduje się w zestawieniu w pierwszej 10.). Drugie miejsce zajmuje “Holly” mistrza grozy Stephena Kinga, a trzecie “Szpital Filomeny” - klasyczny horror autorstwa Grahama Mastertona.

Dane najlepiej sprzedających się tytułów we wrześniu pochodzą ze sklepów stacjonarnych i księgarni on-line należących do TaniaKsiazka.pl.

Sprawdź pełne zestawienie TopKa TaniaKsiazka.pl.