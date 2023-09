Księgarnia TaniaKsiazka.pl świętuje wysłanie 10 mln zamówień złożonych przez www

TaniaKsiazka.pl to jeden z największych i najpopularniejszych sklepów online z książkami w Polsce. Od 17 lat oferuje swoim klientom szeroki wybór literatury z różnych gatunków i dziedzin, atrakcyjne ceny, szybką i bezpieczną dostawę, a także profesjonalną obsługę.

Prezes Glosela Łukasz Kierus mówi, że choć produkty oferowane na TaniaKsiazka.pl dostępne są także w marketplace’ach (Allegro, Amazon, Empik, Erli) oraz w firmowych księgarniach stacjonarnych, to strona www księgarni jest najczęściej wybieranym przez klientów miejscem zakupu.

“Wybór własnej strony sklepu do zrobienia zakupów nie jest tak oczywisty w e-commerce. Wielu klientów wybiera np. którąś z platform marketplace, bo są do niej przyzwyczajeni. Dla nas jednak to znak, że to co robimy, robimy dobrze, skoro mamy największy ruch w sklepie właśnie z własnej www. I to dlatego świętujemy 10-milionowe zamówienie złożone na TaniaKsiazka.pl, choć całościowo już dawno tę liczbę przekroczyliśmy” - podkreśla Łukasz Kierus.

To wydarzenie, podobnie jak coroczne urodziny, TaniaKsiazka.pl świętuje z klientami. Ci, którzy złożyli zamówienia nr 9 999 999, 10 000 000 i 10 000 001, otrzymają niespodzianki od księgarni. To m.in. “tanioksiążkowe” gadżety, zestawy książek, artykuły papiernicze i bony na zakupy do TaniaKsiazka.pl i Bee.pl - sklepu również należącego do Glosela.

“Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że udało nam się osiągnąć tak duży sukces. To efekt naszej ciężkiej pracy, pasji do książek i zaangażowania całego zespołu. Przede wszystkim jednak to zasługa naszych klientów, którzy nam zaufali i wybrali naszą ofertę spośród wielu innych. Dziękujemy im za to bardzo serdecznie i naszą radością symbolicznie dzielimy się z trzema osobami, którym wyślemy prezenty” - mówi Agnieszka Stankiewicz-Kierus - współwłaścicielka TaniaKsiazka.pl.

TaniaKsiazka.pl powstała w Białymstoku w 2006 roku. Początkowo działała jako jednoosobowa firma, wysyłając miesięcznie kilka-kilkanaście przygotowywanych ręcznie paczek. Milionowe zamówienie wysłała jesienią 2017 roku, czyli po 11 latach działalności, osiągnięcie 10-milionowego zamówienia na stronie zajęło już tylko 6 lat.

“Ostatnie lata to dla naszej firmy bardzo duży skok rozwojowy i wzmocnienie naszej pozycji na rynku. Jednak jako miłośnik książek, który zmienił swoją pasję w biznes, nie mogę nie cieszyć się z tego, że przyczyniamy się do rozwoju czytelnictwa w Polsce. Choć badania Biblioteki Narodowej nie napawają dużym optymizmem, to jednak my widzimy wzrosty sprzedaży, zwłaszcza w kategoriach książek dla młodzieży. Cieszy nas też, że od lat najpopularniejszą kategorią, którą wybierają nasi klienci są książki dla dzieci” - podkreśla Łukasz Kierus.

W asortymencie TaniaKsiazka.pl znajduje się obecnie niemal 400 tys. produktów - książek, gier, zabawek, produktów elektronicznych i artykułów papierniczych. Księgarnia stale powiększa sieć stacjonarnych punktów odbioru zamówień online. Obecnie w całej Polsce ma ich 45, w tym 12 księgarni pod marką TaniaKsiazka.pl.

Od lat marka zdobywa branżowe nagrody - m.in. stale zajmuje najwyższe lokaty w rankingach Ceneo i Opineo. Jest też najbardziej lubianym sklepem e-commerce wśród Polaków, co w 2021 i 2022 r. potwierdził raport spółki SentiOne. TaniaKsiazka.pl pokonała w nim takich gigantów jak Allegro czy Amazon w kategorii „e-Commerce – sklepy internetowe”.