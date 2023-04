Pierwsze miejsca w comiesięcznych rankingach księgarń należą do autorów publikacji skierowanych do młodego czytelnika.

Książki dla młodzieży biją rekordy sprzedaży

Łukasz Kierus — właściciel księgarni internetowej TaniaKsiazka.pl — wskazuje na świetną sprzedaż tytułów z tego gatunku.

“W naszej księgarni zauważyliśmy skokowy wzrost sprzedaży literatury młodzieżowej, już porównując lata 2019 i 2020. Co więcej — ten trend się utrzymuje. Porównując pierwszy kwartał 2022 i 2023 roku widzimy kolejne podwojenie liczby sprzedanych książek dla młodych. To nas ogromnie cieszy, nie tylko z biznesowego punktu widzenia. Od lat staramy się poszerzać grono polskich czytelników i kulturalnie uzależniać, więc to doskonały efekt. I oby się utrzymał” - mówi Łukasz Kierus.

Młodzieżowy top TaniaKsiazka.pl

Od 2018 do 2021 roku na pierwszym miejscu wśród literatury młodzieżowej w TaniaKsiazka.pl utrzymywał się pierwszy tom Opowieści z Narnii. W 2022 roku klasyczna opowieść była dopiero na siódmej pozycji. Na pierwsze miejsca szturmem wdarły się autorki debiutujące w ostatnich latach - Marta Łabęcka, Holly Black i Kelsey Hartwell.

Opowiedz mi naszą historię. Flaw(less). Tom 1 - Marta Łabęcka Okrutny książę. Tom 1 - Holly Black Zły król. Okrutny książę. Tom 2 - Holly Black Królowa niczego. Okrutny książę. Tom 3 - Holly Black All Of Your Flaws. Przypomnij mi naszą przeszłość. Flaw(less). Tom 2 - Marta Łabęcka 11 papierowych serc - Kelsey Hartwell Lew, Czarownica i stara szafa. Opowieści z Narnii. Tom 1 - Clive Staples Lewis Tego lata stałam się piękna. Lato. Tom 1 - Jenny Han Obiecałem ci gwiazdy. Trylogia Moon. Tom 1 - Weronika Schmidt Despite Your (im)perfections. Dotrzymaj złożonej mi obietnicy. Flaw(less). Tom 3 - Marta Łabęcka

Co przyciąga młodych czytelników?

Książka “11 papierowych serc” to imprint Wydawnictwa Kobiecego - “Young”. Jego dyrektorka wydawnicza Agnieszka Stankiewicz-Kierus zauważa, że największy boom na książkę młodzieżową wybuchł wiosną 2022 roku. Okazało się, że młodzież bardzo chce czytać o sobie. Również na tematy, które wcześniej się nie pojawiały w literaturze młodzieżowej.

“Obecnie wiele książek skierowanych do młodych czytelników porusza ważne kwestie. To m.in. przemoc, dyskryminacja, problemy emocjonalne czy choroby psychiczne. Nowością są książki traktujące o określonych społecznościach. To reprezentacje osób z niepełnosprawnościami, queerowych, czy neuronietypowych, wokół których toczy się cała akcja. Te tematy często są wypierane z codziennych rozmów. Książki dają młodym ludziom możliwość zrozumienia i zidentyfikowania się z bohaterami, którzy przeżywają podobne doświadczenia. Dużą wartością przy tych książkach jest również poszerzanie świadomości społeczeństwa. Dzięki nim wszyscy mamy szansę przeczytać ciekawe historie z szerszym kontekstem” - podkreśla Agnieszka Stankiewicz-Kierus.

Młodzież bardziej świadoma i zainteresowana tematami społecznymi

Według Łukasza Kierusa — młodzi ludzie są dziś bardziej świadomi niż rodzice, czy dziadkowie. Chętniej sięgają po książki, które poruszają tematy związane z aktualnymi problemami społecznymi. Poza tym dzięki mediom społecznościowym czytanie stało się modne.

Stąd pomysł wyjścia do młodego czytelnika z wydarzeniem, które odbywa się w miejscu, gdzie bywa najczęściej.

“ZaBOOKowany Tydzień” tylko w Internecie

“ZaBOOKowany Tydzień” to specjalna akcja księgarni TaniaKsiazka.pl i Wydawnictwa Young. Odbywa się tylko w internecie.

“Widząc, jak wielu młodych poszukuje ciekawych literacko treści — wychodzimy z inicjatywą do ich przestrzeni. Oferujemy możliwość spotkania na żywo z autorami, tłumaczami, influencerami książkowymi, którzy będą rozmawiać tylko i wyłącznie na interesujące i angażujące tematy. Oczywiście będą promocje na książki, a do zdobycia wydania z autografami i specjalne gadżety czytelnicze” - zapewnia Łukasz Kierus.

“ZaBOOKowany Tydzień” na Instagramie i TikToku TaniaKsiazka.pl i Wydawnictwa Young będzie trwał od 17 do 23 kwietnia.