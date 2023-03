Bee.pl trzykrotnie zwiększa liczbę artykułów dla zwierząt

Od lutego klienci sklepu mają dostęp do ponad trzykrotnie większej liczby produktów dla zwierząt domowych — psów, kotów, gryzoni i rybek akwariowych.

Dyrektor handlowy Bee.pl Sławomir Siergiejczyk podkreśla, że zwiększenie asortymentu produktów w kategorii “Pupil” to naturalna konsekwencja rozwoju sklepu.

"Nasi klienci zwracają uwagę na jakość produktów, które kupują. Zauważyliśmy, że przeważnie przy okazji zakupów spożywczych, chętnie dodają do koszyka wysokojakościową karmę dla psów i kotów — głównie w puszkach. W Bee.pl wiemy, że żywność dla zwierząt musi posiadać wszystkie potrzebne im składniki pokarmowe. Dlatego naszą ofertę wzbogaciliśmy o kolejne marki specjalizujące się w produkcji wartościowej karmy — Brit, Josera, Dolina Noteci. Dodaliśmy też karmę super premium firm Grandorf, Wiejska Zagroda, Royal Canin i Taste of the Wild. To zarówno karmy mokre, jak i suche" - mówi Sławomir Siergiejczyk.

Bee.pl wprowadza do sklepu akcesoria dla psów i kotów

W sklepie są także przysmaki dla psów i kotów, np. kostki do gryzienia, ciastka czy kawałki suszonego mięsa. Nowością w kategorii "Pupil" są akcesoria, np. legowiska, smycze, zabawki, obroże oraz artykuły pielęgnacyjne, np. szampony czy żwirki.

”Produkty dla zwierząt świetnie sprzedają się przez internet. Zauważyliśmy pozytywną zależność z zakupami w pozostałych kategoriach sklepu. To skłoniło nas do zaoferowania konsumentom szerszego wyboru produktów dla zwierząt, zarówno podstawowych, jak i wysokojakościowych. Dbamy o to, by coraz lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów” - mówi Sławomir Siergiejczyk.

Obecnie w tej kategorii “Pupil” w sklepie Bee.pl oferowanych jest ponad 1200 artykułów, ale docelowo ma ich być około 2000. Firma jest otwarta na współpracę z markami produkującymi żywność i inne produkty dla zwierząt.

—

