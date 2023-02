Glosel wśród najbardziej dynamicznych firm w Polsce

Redakcja „Forbes” publikuje zestawienie diamentów, czyli najprężniej rozwijających się firm w Polsce, już po raz piętnasty.

Największe przedsiębiorstwa, które spełniły wymagania rankingu (przychody powyżej 250 mln zł w 2021 r.), stanowią grupę 849 spółek. To właśnie wśród nich, w pierwszej setce, znalazł się białostocki Glosel — jeden z liderów branży e-commerce w Podlaskiem.

Glosel jest właścicielem księgarni internetowej TaniaKsiazka.pl i e-sklepu Bee.pl z ofertą ekologicznych, zdrowych produktów oraz szerokim asortymentem FMCG.

“Zdobycie Diamentu Forbesa to dla nas ogromny sukces i dowód na to, że realizujemy naszą strategię biznesową w skuteczny sposób. Znalezienie się w prestiżowym gronie najszybciej rozwijających się polskich firm, motywuje nas do dalszej pracy i rozwijania naszych działalności. Zawsze pamiętając o tym, że najważniejszy jest dla nas klient” - mówi prezes Glosela Łukasz Kierus.

Diamenty Forbesa opierają się na oficjalnych danych finansowych firm

Do przygotowania rankingu Diamentów Forbesa 2023 wykorzystane zostały oficjalne dane przedsiębiorstw z lat 2017-2021. To m.in.: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, płynność finansowa, czy nakłady na inwestycje. W tym czasie Glosel rozwijał się i zwiększył zatrudnienie. Firma dwukrotnie przeprowadzała się do większych biur i magazynów. Od 2020 roku główne biuro mieści się przy al. 1000-lecia Państwa Polskiego, a centrum logistyczne z magazynem w Panattoni Park w Białymstoku. Dodatkowe biuro Glosel otworzył w centrum Warszawy.

“Naszym celem jest ciągłe poszerzanie oferty i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które będą odpowiadać na potrzeby klientów. Stąd decyzja o przeniesieniu naszego magazynu do dużego kompleksu na przedmieściach Białegostoku. Chociaż była to najdroższa inwestycja Glosela, to jednak najlepsza. Dzięki temu zautomatyzowaliśmy dużą część procesów i oferujemy klientom szybszą realizację zamówień. Poza tym w 2021 roku przychody po raz pierwszy w historii firmy przekroczyły 300 mln zł. Z rodzinnej firmy staliśmy się dużym, wiarygodnym i cenionym pracodawcą w regionie" - dodaje Łukasz Kierus.

Wręczenie Diamentów Forbesa podlaskim firmom odbędzie 4 kwietnia w Białymstoku.