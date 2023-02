Nominacje w 14 kategoriach

O głosy internautów walczy 130 tytułów z 54 wydawnictw, napisanych przez 62 autorów polskich i 63 zagranicznych. Poza tym w nowej kategorii — Człowiek Książki nominowano 20 projektów osób, które promują czytelnictwo w sieci. To m.in. krytycy literaccy, ale też booktuberzy, bookstagramerzy i booktokerzy.

“Plebiscyt Książka Roku to okazja, aby wyróżnić najlepsze publikacje, które pojawiły się na rynku w ciągu ostatniego roku. To możliwość, aby docenić autorów, wydawców oraz tłumaczy. To oni ciężko pracują, aby zapewnić czytelnikom interesujące, mądre i wciągające książki. Plebiscyt jest też ważnym narzędziem promocji kultury czytelniczej. Zachęca ludzi do sięgania po literaturę, poszerzania swojej wiedzy i rozwijania swoich pasji. Wspierając LubimyCzytac.pl w tym działaniu, chcemy pokazać, że książki są istotnym elementem naszej kultury. My, jako TaniaKsiazka.pl, od lat kulturalnie uzależniamy Polaków i chętnie wspieramy inicjatywy, które motywują ludzi do czytania” - mówi właściciel TaniaKsiazka.pl Łukasz Kierus.

Wśród nominowanych debiutanci i ulubieńcy klientów księgarń

O miano Książki Roku walczą wydane w 2022 roku tytuły, od literatury pięknej po reportaż i horror. Najlepiej ocenieni przez użytkowników Lubimyczytac.pl w 2022 roku pisarze, to m.in. Joanna Bator, Maria Peszek, Alice Oseman, Haruki Murakami, Jo Nesbø, Mariusz Szczygieł, Zygmunt Miłoszewski, Szczepan Twardoch, Remigiusz Mróz, Radek Rak, Marcin Meller i wielu innych.

W nowej kategorii "Człowiek Książki" nominowanych jest wielu popularyzatorów czytania. Bez nich dzisiejsza, nowoczesna promocja czytelnictwa nie miałaby miejsca.

TaniaKsiazka.pl współpracuje z ośmioma projektami czytelniczymi z nominacją w kategorii “Człowiek Książki”:

BardziejLubieKsiazki,

Come.Book,

Doktor.Book,

LadyMargotpl,

Literaccy,

Okoń w sieci,

Prostymi Słowami,

Wielki Buk

Wspieraj Kulturę.

“Cieszymy się, że powstała taka kategoria, bo dzięki twórcom internetowym rośnie społeczność ludzi zainteresowanych książkami. Bardzo często polecenia płynące z sieci społecznościowych, mogą być inspirujące dla czytelników. Dzięki nim mogą odkryć nowych autorów, tytuły i gatunki literackie, po które wcześniej nie sięgali. Poza tym np. bookstagramerzy często tworzą piękne zdjęcia książek, które zachęcają do odwiedzenia księgarni. Cenimy też wyzwania czytelnicze i kluby książkowe, to motywuje ludzi do czytania" - dodaje Łukasz Kierus.

Głosować w Plebiscycie można do 28 lutego 2023 roku. Zwycięzców poznamy 10 marca w serwisie Lubimyczytac.pl.

