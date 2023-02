TaniaKsiazka.pl dostosowuje się do zmian na rynku e-commerce

Wynika to zarówno z przyjętej strategii rozwoju firmy, jak i obecnej sytuacji rynkowej. W związku z tym, z dniem 1 lutego 2023r stanowisko dyrektorki handlowej TaniaKsiazka.pl objęła Anna Bibik-Herla, wcześniej zajmująca stanowisko Managera Działu Książka.

“Obecna sytuacja rynkowa i ekonomiczna jest trudna dla wielu branż, również dla księgarstwa. Polacy trzymają się za portfele i część z nich rezygnuje m.in. z wydatków na kulturę. Po analizie ubiegłorocznej sprzedaży na TaniaKsiazka.pl zdecydowaliśmy się rozwijać te kategorie, które są trendem na rynku. Najchętniej kupowane są teraz: literatura dla młodzieży, poradniki i podręczniki. Chcemy też rozwijać kategorie: gry i zabawki oraz artykuły papiernicze. Prowadzimy obecnie rekrutację do działu handlowego - poszukujemy osób doświadczonych w zarządzaniu ofertą produktową i jej rozwojem oraz z praktyką w e-commerce. Mój zespół to osoby z dużą wiedzą branżową - warto z nami pracować” - mówi Anna Bibik-Herla.

To drugi awans Anny Bibik-Herli w ciągu niespełna roku w TaniaKsiazka.pl, której właścicielem jest spółka Glosel.

“To częsta praktyka w naszej spółce - jeśli mamy ekspertów na pokładzie, to awansujemy ich, zamiast szukać nowych osób do zespołu. To przyśpiesza działanie, bo pomijamy choćby etap wdrożenia nowego pracownika. Anna jest doświadczona w branży, zna TaniaKsiazka.pl i potrzeby klientów. Do tego jest konkretna, co bardzo cenimy, ma dużo świeżych pomysłów i przekonujący plan rozwoju działu, dlatego dostała zielone światło do działania” – mówi Łukasz Kierus - współwłaściciel Glosela.

Anna Bibik-Herla ma około 20-letnie doświadczenie na rynku książki, wcześniej związana była m.in. z Wikr.com.pl, Merlin.pl, czy Empik.com.

Księgarnia internetowa TaniaKsiazka.pl istnieje od 2006 roku. W asortymencie sklepu znajduje się ponad 400 tys. produktów: książki, gry, zabawki, produkty elektroniczne i artykuły papiernicze. Firma prężnie rozwija ofertę i asortyment, ma również w całej Polsce sieć 11 księgarni stacjonarnych i 12 partnerskich lokalizacji, w których można odebrać przesyłki internetowe.