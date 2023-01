Bezpłatna aplikacja Nextplease skierowana jest do osób, które chcą dać swoim książkom drugie życie. Do tej pory, żeby je sprzedać w Internecie trzeba było korzystać z różnych grup sprzedażowych w mediach społecznościowych, albo z portali aukcyjnych.

Nextplease jest rozwiązaniem przygotowanym specjalnie z myślą o czytelnikach, bo są tam tylko i wyłącznie książki. Twórcy aplikacji - Daniel Wojciechowski i Adam Oleksiak podkreślają, że współpraca z jednym z największych graczy na polskim rynku książki to szansa na rozwój platformy.

“Kooperacja z TaniaKsiazka.pl daje nam masę informacji na temat branży i panujących trendów. Kolejnym krokiem dla Nextplease jest zdobycie możliwie największej liczby użytkowników i ich aktywizacja za pomocą kanałów TaniaKsiazka.pl. Ta księgarnia znana jest z niesamowitej liczby wiernych klientów. Nextplease jest kolejnym narzędziem budującym społeczność dookoła książek” - mówi Daniel Wojciechowski z Nextplease.

Aby skorzystać z możliwości sprzedaży książek, wystarczy pobrać z Google Play lub App Store darmową aplikację na telefon i utworzyć konto. W Nextplease można przeglądać to, co mają do zaoferowania inni oraz samemu wystawić tytuły, na które już nie mamy miejsca na półkach. Dzięki temu można też zyskać dodatkowe fundusze na zakup kolejnych książek - nowych lub używanych.

“Zarówno twórcy Nextplease, jak i my w TaniaKsiazka.pl kierujemy się podobnymi wartościami. Po pierwsze - uwielbiamy czytać i zarażać tym innych, bardzo nam zależy na stałym zwiększaniu liczby czytelników wśród Polaków. Po drugie - dbamy o środowisko i powtórne wykorzystywanie zasobów, żeby nie obciążać planety. A raz czy dwa razy przeczytana książka, to nadal pełnowartościowy produkt, dlatego jako TaniaKsiazka.pl wspieramy rozwój NextPlease’ - mówi Łukasz Kierus prezes spółki Glosel (właściciel TaniaKsiazka.pl).

Tytuły w Nextplease można wyszukiwać wg ponad 20 kategorii, najpopularniejsze z nich to kryminał i sensacja, biografie i książki popularnonaukowe. Czytelniczy “second hand” ma już ponad 20 tys. zarejestrowanych użytkowników.