TaniaKsiazka.pl dla WOŚP: Niezapomniane chwile w książkowym raju!

Wystawiła na licytację zwiedzanie “książkowego raju”, jak nazywany jest przez fanów księgarni jej magazyn. Aukcję można znaleźć na Allegro w kategorii “Wyjątkowe chwile”.

Zwycięzca aukcji (z osobą towarzyszącą) zwiedzi m.in. magazyn w Białymstoku, gdzie na niemal 10 tys. m.kw. znajduje się kilkaset tysięcy książek.

“Nasz magazyn zawsze budzi emocje u tych, którzy go oglądają z bliska. Każdy, kto wchodzi tu po raz pierwszy, nie może oderwać oczu od tysięcy książek na półkach. Chcemy dać komuś szansę poczucia tych emocji, dlatego kierujemy naszą aukcję do miłośników literatury i osób, które chcą poczuć się jak pracownik księgarni internetowej. Zwycięzca aukcji będzie mógł zobaczyć ogromną liczbę książek i przygotuje przy naszej pomocy przesyłkę do prawdziwego klienta. I nie zapominajmy, że dostanie też w prezencie paczkę, w której będzie 31 wybranych przez nas tytułów z okazji 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” - zachęca Łukasz Kierus - prezes firmy Glosel, która jest właścicielem TaniaKsiazka.pl.

Kolejny krok wyprawy to nowoczesne biuro Glosela w Białymstoku. Jego architekturę i wystrój wielokrotnie docenił branżowy portal “Property Design” m.in. w rankingu “5 pomysłów na strefę relaksu w biurze” w 2021 roku. Zwycięzca będzie mógł się zregenerować przy filiżance dobrej kawy i poznać pracowników firmy.

Wycieczka odbędzie się w dogodnym dla obu stron terminie do końca kwietnia 2023 r.

Link do aukcji: TaniaKsiazka.pl dla WOŚP: odwiedź książkowy raj!