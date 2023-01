O ile w listopadzie na pierwszych miejscach królowały przede wszystkim książeczki dla dzieci, w ostatnim miesiącu w roku to głównie tytuły rozwojowe, poradniki i młodzieżówka. Ale wysokie miejsce ma też literatura światowego formatu, czyli tegoroczna Noblistka.

Pierwsze miejscu zestawienia znalazł się międzynarodowy bestseller “Kiedy ciało mówi nie. Koszty ukrytego stresu”. Znajdziemy w nim odpowiedzi na mnóstwo pytań, dotyczących relacji między naszym umysłem i ciałem, które dla wielu osób nie są oczywiste. Książka autorstwa Gabora Maté została przetłumaczona na kilkanaście języków. Drugie miejsce to “Burn the Hell. Runda czwarta”, czyli dalsza część trylogii Hell, polskiej pisarki kryjącej się pod pseudonimem “P.S. Herytiera Pizgacz” (w zestawieniu są też pozostałe tytuły autorki). Podium zamyka poradnik “48 praw władzy. Jak wykorzystać manipulację do osiągnięcia przewagi" Roberta Greene'a.

Czwarte miejsce to kolejna książka dla młodzieży, również polskiej pisarki. To “Opowiedz mi naszą historię. Flaw(less). Tom 1” Marty Łabęckiej (pozostałe tomy również są w grudniowym zestawieniu). Pierwszą piątkę bestsellerów TopKa zamyka biograficzna powieść “Lata” laureatki Literackiej Nagrody Nobla 2022 Annie Ernaux, jednej z najważniejszych współczesnych pisarek francuskich.

Lista bestsellerów obejmuje dane ze sprzedaży online oraz z punktów stacjonarnych TaniaKsiazka.pl za okres 1-31 grudnia 2022 r.

Pełna lista bestsellerów grudnia:

www.idz.do/bestsellery_topka_grudzien_2022

W oknie obok - lista w wersji PDF.