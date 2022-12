Glosel rezygnuje z corocznej wysyłki prezentów. Zamiast tego pomoże potrzebującym

Glosel to właściciel jednej z największych internetowych księgarni TaniaKsiazka.pl i e-sklepu z branży FMCG Bee.pl. Utrzymuje bliskie kontakty biznesowe z ponad 300 podmiotami, do których przed świętami wysyłał upominki. W tym roku odchodzimy od tej tradycji - informuje współwłaściciel Glosela Łukasz Kierus.

"Wszystko zaczęło się od naszej wizyty w Fundacji Pomóż Im, z którą współpracujemy ponad 9 lat. Odwiedziliśmy ich z okazji 15. urodzin z upominkami. Wtedy mieliśmy okazję do dłuższej rozmowy i obejrzenia budynku, do którego ostatnio przeniosła się fundacja. Choć leży on w pięknym, spokojnym miejscu i jest otoczony lasem, to jest stary i wymaga remontu. Zauważyliśmy, że są miejsca, gdzie przydałoby się samo malowanie ścian, ale i takie, gdzie potrzebne są poważniejsze prace modernizacyjne. To tam padł pomysł, że może warto byłoby zrezygnować z prezentów dla kontrahentów i przeznaczyć pieniądze na cel dobroczynny” - opowiada Łukasz Kierus.

Wysyłka prezentów wiązała się też z pracą wielu osób przy przygotowaniu paczek i ich pakowaniu. To również koszty - samych upominków, ale też opakowań, wysyłki i transportu. Tymczasem Glosel od kilku lat działa w duchu less waste, przy pakowaniu paczek stosuje biodegradowalne kartony i wypełniacze oraz zwraca uwagę na efektywne gospodarowanie zasobami, więc pomysł zyskał uznanie w firmie.

“Postawiliśmy na działanie najbardziej przyjazne środowisku, czyli wysyłkę elektronicznej kartki z życzeniami. Cały budżet prezentowy przeznaczymy na wsparcie inicjatyw, które są nam bliskie. Dodatkowo nasi kontrahenci wspólnie zdecydują, na którą z nich Glosel przeznaczy największą kwotę, głosując w ankiecie dołączonej do e-kartki” - dodaje współwłaścicielka Glosela Agnieszka Stankiewicz-Kierus.

Wybrane do wsparcia inicjatywy to:

Fundacja “Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, którą Glosel (jako TaniaKsiazka.pl) wspiera od ponad 9 lat;

Fundacja Ratujmy Pszczoły, z którą Glosel nawiązał współpracę przy 4. urodzinach e-sklepu Bee.pl i przekazał jej część dochodu ze sprzedaży produktów marki własnej. Na dachu biura w Białymstoku od dwóch sezonów mieści się firmowa pasieka z trzema ulami.

Zbiórka na rzecz 5-miesięcznego Filipka, którego ciocia pracuje w Gloselu. Chłopiec urodził się jedną nóżką krótszą i potrzebuje kosztownej operacji.

Właściciele Glosela Agnieszka Stankiewicz-Kierus i Łukasz Kierus zachęcają inne firmy do podobnych działań.