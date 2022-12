Niecodzienna kampania offline księgarni TaniaKsiazka.pl - świąteczna opowieść Alexa T. Smitha na scenie

Białostocki Jarmark Świąteczny w 2022 roku odbywa się w rozszerzonej formule, trwa od 3 do 23 grudnia. Oprócz zrobienia zakupów na tradycyjnych stoiskach z prezentami, ozdobami i świątecznymi przysmakami, uczestnicy mogą wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących. m.in. koncertach, warsztatach, czy konkursie piosenki świątecznej.

Jednym z pierwszych wydarzeń w czasie jarmarku na Rynku Kościuszki w Białymstoku było aktorskie czytanie powieści autorstwa Alexa T. Smitha - “Jak Zrzędus chciał zepsuć Święta”. We współpracy z aktorami białostockich scen teatralnych przygotowały je księgarnia internetowa TaniaKsiazka.pl i wydawnictwo Świetlik. Aktorzy angażowali też dzieci, zadając im pytania związane z opowieścią. Odpowiedzi nagradzała drobnymi upominkami maskotka księgarni TaniaKsiazka.pl - Moltani.

Przygody “Zrzędusa” to dowcipna i nieoczywista opowieść świąteczna, po którą warto sięgnąć - zachęca Agnieszka Stankiewicz-Kierus - współwłaścicielka spółki Glosel, do której należy TaniaKsiazka.pl.

"Zabawna treść przedstawiająca święta w nieco inny sposób, przypadnie do gustu nie tylko najmłodszym. Jesteśmy pewni, że przeczytanie Zrzędusa sprawi dzieciom ogromną radość i wprowadzi je w świąteczny nastrój. Chcieliśmy udowodnić, że czytanie wcale nie musi być nudne, ale może być doskonałą formą zabawy i sprawiać ogromną frajdę" - mówi Agnieszka Stankiewicz-Kierus.

Przykucie uwagi w sieci to tylko jeden ze sposobów księgarni TaniaKsiazka.pl na polecanie czytelnikom ciekawych lektur.

“Choć na co dzień jesteśmy aktywni przede wszystkim w Internecie, często bierzemy udział w wydarzeniach stacjonarnych. To dla nas doskonała okazja do bezpośredniego spotkania z naszymi odbiorcami. Dzięki temu zyskujemy zaufanie, rozpoznawalność i pokazujemy, że za firmą stoją pełni pasji i zaangażowania ludzie. Zależy nam nie tylko na budowaniu bliskich relacji z czytelnikami, ale też na inspirowaniu i edukowaniu. Dlatego angażujemy się w wydarzenia dotyczące m.in. promowania czytelnictwa dzieci lub zdrowia” - mówi Martyna Wołosewicz - specjalistka ds. marketingu i eventów w spółce Glosel, która przygotowywała wydarzenie z aktorami.

Na scenie wystąpili: Iwona Szczęsna i Agata Stasiulewicz (Białostocki Teatr Lalek) oraz Patryk Ołdziejewski i Bernard Bania (Teatr Dramatyczny w Białymstoku). W czasie dwóch pierwszych dni jarmarku ich czytania wysłuchało kilkaset osób.

Poprzednie powieści Alexa T. Smitha cieszyły się ogromnym uznaniem czytelników. “Zrzędus” wskoczył już do tygodniowej “TopKi” księgarni TaniaKsiazka.pl.

Autor zdjęcia: Studio Wasabi